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حمدالله يخرج عن صمته: سأعود إلى النصر يوماً ما

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حمدالله
النصر أنهى عقد حمدالله قبل أسبوعين

حمدالله يخرج عن صمته: سأعود إلى النصر يوماً ما

العربية.نت

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خرج عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السابق عن صمته بعد أسبوعين من إنهاء عقده مع النادي السعودي، وقدم شكره لإدارتي النصر السابقتين واللاعبين، بالإضافة إلى جماهير النادي العاصمي.

وأعلنت إدارة النصر قبل أسبوعين إنهاء عقد الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله لأسباب وصفتها بالقانونية والمشروعة.

وكتب حمدالله عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": أود شكر إدارة سعود آل السويلم بقيادة أحمد البريكي لإعطائي فرصة اللعب وحمل قميص هذا الفريق الغالي، وأود شكر إدارة صفوان السويكت بقيادة عبدالرحمن الحلافي، وأشكر إخواني اللاعبين على حسن تعاونهم معي منذ اليوم الأول، وأود شكر الجماهير الغالية واعلموا أنكم في القلب، الآن أنا غادرت النادي ولكن لي عودة يوما ما، وفقكم الله وأعانكم على القادم.

وانتقل حمدالله إلى النصر كلاعب حر في صيف 2018، وأصبح هدافاً تاريخياً للدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 هدفاً، كما ساهم بالفوز ببطولة الدوري ذلك الموسم وبطولة كأس السوبر السعودي "مرتين".

ولعب حمدالله مع النصر 107 مباريات في كافة البطولات سجل خلالها 112 هدفاً وصنع 24.

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