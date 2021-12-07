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منتخب السعودية يخسر أمام المغرب ويودع كأس العرب

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المغرب السعودية
فرحة المغرب بالهدف

منتخب السعودية يخسر أمام المغرب ويودع كأس العرب

الرياض - فيصل الحربي

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ودّع المنتخب السعودي منافسات كأس العرب بعد خسارته أمام نظيره المغربي 1-صفر، في حين حقق المنتخب الأردني فوزاً كبيراً حينما اكتسح نظيره الفلسطيني 5-1 ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي، في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمسابقة، يوم الثلاثاء.

وعلى ستاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة ودّع المنتخب السعودي منافسات كأس العرب بعد خسارته أمام المنتخب المغربي 1-صفر.

وشهدت المباراة أفضلية للمنتخب المغربي الذي نجح بحصد النقاط كاملة بعد فوزه في الثلاث مباريات أمام منتخب فلسطين والأردن والسعودية.

وانتظر المنتخب المغربي حتى الدقيقة 45+4 والتي شهدت تسجيله هدف المباراة الوحيد عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح مهاجمه كريم البركاوي.

وشهدت المباراة طرد مدافع المنتخب السعودي علي مجرشي عند الدقيقة 79 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

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