اتحاد جدة: الهلال أبلغنا بتعاقده مع سعود قبل الإعلان

أوضح اتحاد جدة، يوم الأربعاء، أن نادي الهلال أبلغ أنمار الحائلي، رئيس مجلس الإدارة، بتوقيعه مع سعود عبدالحميد قبل الإعلان الرسمي.

وتعاقد الهلال السعودي، يوم الأربعاء، مع اللاعب الدولي سعود عبدالحميد قادما من صفوف الاتحاد.

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وقال اتحاد جدة في بيان صحافي: يوضح النادي بأن قرار أنمار الحائلي، رئيس مجلس الإدارة، بإيقاف المفاوضات مع اللاعبين جاء ردا على الموقف السلبي من اللاعب ووكيله تجاه كافة المحاولات التي بذلت.

وأضاف: بدأت المفاوضات قبل عام ونصف من نهاية عقده، حيث تم تقديم عرض بكسر العقد الساري المتبقي فيه حنيها عام ونصف وتمديده لفترة مماثلة بإجمالي ثلاثة مواسم، مع تقديم العرض المالي الأعلى في سقف التعاقد مع اللاعبين المحترفين المحليين، إلا أن هذا الطلب تم رفضه من جانب وكيل أعماله، على الرغم من تجاوب النادي مع طلب اللاعب بالحصول على مبلغ مالي خارج المتفق عليه بقيمة 400 ألف ريال.

وكشف اتحاد جدة عن تقديمه لعدة عروض لسعود عبدالحميد من أجل تمديد التعاقد، وأردف: في العرض الرسمي الثاني تضمن الموافقة على كافة الطلبات التي طلبها من جانب الوكيل كقيمة مالية للعقد أو توزيع الدفعات، بما في ذلك السيارة التي اختارها اللاعب بالنوع واللون ومبلغ عمولة الوكيل، ولكن لم يتم التجاوب بعد ذلك مع الخطاب، وآخر المواعيد التي تم تحديدها بعد ذلك لتوقيع العقد، كان في 26 نوفمبر الماضي، إلا أن الوكيل لم يحضر في الموعد المتفق عليه.

ولفت النادي إلى أنه لم يتلق أي اتصال من أي نادي طيلة الفترة الماضية، للتفاوض بشكل ودي أو رسمي مع اللاعب.

