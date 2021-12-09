الهلال يواجه الفيحاء.. والنصر يبحث عن نقاط الطائي

يسعى الهلال لاستعادة نغمة الانتصارات وتضييق الخناق على المتصدر حينما يستضيف الفيحاء على ستاد الملك الدولي بالعاصمة الرياض، في حين يتطلع النصر لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الطائي، في مواجهتين مؤجلتين من المرحلة الرابعة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وعانى الهلال من تذبذب في المستوى خلال منافسات الدوري، حيث حقق 5 انتصارات، وتعادل في 5 مباريات.

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وأمام الهلال فرصة قوية لاعتلاء الصدارة بشرط فوزه في مبارياته الثلاث المؤجلة أمام الفيحاء والنصر واتحاد جدة، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر اتحاد جدة.

وسيغيب عن الهلال مدافعه محمد البريك بسبب إصابته بفيروس كورونا ولاعبو المنتخب السعودي المشاركين في بطولة كأس العرب عبدالله الحمدان وعبدالله رديف وخليفة الدوسري ومحمد القحطاني.

وفي المقابل يبحث الفيحاء عن استعادة توازنه عقب أدائه المتذبذب في المرحلتين السابقتين حيث خسر من ضمك وتعادل أمام التعاون.

وأمام الفيحاء فرصة ذهبية للصعود للمركز الرابع مؤقتاً، حيث أنه يفصله عن الهلال نقطتان فقط مع وجود مواجهتين مؤجلتين للأخير.

وعلى ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل يتطلع النصر لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الطائي.

ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد عودته للانتصارات في المرحلة السابقة بفوزه الصعب أمام مضيفه أهلي جدة 2-1.

وكان النصر قد عانى من سوء النتائج في 4 مراحل متتالية والتي سبقت لقاء الأهلي حيث خسر مباراتين أمام الاتفاق والشباب وتعادل أمام الفيحاء والرائد.

ويبحث النصر عن انتصار يعيده إلى المنافسة على اللقب، حيث يبتعد عن المتصدر الاتحاد بفارق 8 نقاط مع تبقي له مواجهة مؤجلة بخلاف مباراة الطائي ستكون أمام غريمه التقليدي الهلال يوم الخميس المقبل.

ويأمل البرازيلي مارسيليو مدرب النصر المؤقت أن يحقق انتصار مهم في آخر مباراة له مع الفريق.

وتعاقدت إدارة النصر مع المدرب الأرجنتيني ميغيل روسو ليقود الفريق اعتباراً من مواجهة الهلال يوم الخميس المقبل.

ووصل المدرب ميغيل روسو الى الرياض يوم الخميس، وسيبدأ مهامه مع الفريق اعتباراً من يوم السبت المقبل.

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز السابع برصيد 17 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر الاتحاد مع تبقي مواجهتين مؤجلتين له.

وفي المقابل يدخل الطائي المباراة بوضع فني صعب بعد النتائج السلبية التي حققها بعد صعوده لدوري المحترفين هذا الموسم.

وتلقى الطائي 5 خسائر في آخر 6 مباريات له وحقق انتصاراً وحيداً أمام ضيفه الفتح في المرحلة قبل الماضية ليحتل المركز الأخير برصيد 10 نقاط.