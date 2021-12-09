غروهي: الحظ ساعدني أمام حمدالله.. وهذا رأيي في انتقال سعود

أكد مارسيلو غروهي، حارس مرمى اتحاد جدة، أنهم يعملون على تحقيق لقب الدوري السعودي هذا الموسم، واعترف أن الحظ ساعده في التصدي لجزائية حمدالله في مباراة فريقه أمام النصر.

وقال الحارس البرازيلي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: سنعمل على تحقيق اللقب هذا الموسم، أعتقد أن لدينا مجموعة قوية من اللاعبين، والتتويج سيكون شيئا منصفا بالنسبة لنا بعد الجهود التي قدمناها، لدينا لاعبين جيدين شبان وأصحاب خبرة، إضافة إلى دور الجماهير الهام جدا في هذه الفترة.

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وأضاف: الهروب من الهبوط كان لحظات صعبة بالنسبة لنا، لكن تمكنا من البقاء بقوة المجموعة من لاعبين وجهاز فني وغيره، كان شبح الهبوط يخيم على أجواء النادي.

وحول ركلة الجزاء التي تصدى لها أمام النصر، ذكر: كنت أعرف أن حمدالله سيسدد ركلة الجزاء بهذه الطريقة، لأننا دائما نقوم بتحليل الخصم من جميع النواحي مع الجهاز الفني، وشاهدت مقاطع فيديو للاعب، أحسست بشيء مختلف أنه سيسدد الركلة في منتصف المرمى، وكنت محظوظا.

وتطرق غروهي إلى تجديد عقده مع الاتحاد، قائلا: سعيد جدا بتجديد عقدي مع الاتحاد، وبالنسبة لانتقال سعود عبدالحميد إلى الهلال، عرفت أنه لم يجدد للنادي وقام زملائي بالفريق باخباري عقب تمرين، يوم الأربعاء، وأعتقد أنه في كرة القدم لابد من اتخاذ قرارات خاصة بمستقبلنا، وهو لاعب كبير ويشارك مع المنتخب السعودي، وتولى قيادة المنتخب في كأس العرب، وهذا الأمر يخص اللاعب، ولو تواجد في الاتحاد كان سيساعدنا كثيرا.

وأشاد حارس الاتحاد بمستوى الدوري السعودي، وأردف: بالنسبة لي رومارينيو من أفضل المهاجمين، كما أن أحمد حجازي يمنحني الثقة عندما يلعب أمامي وهو مميز جدا وعلاقتي معه قوية وأنا سعيد باللعب بجانبه.