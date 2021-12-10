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الطائي يخطف "النصر" في الوقت القاتل

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الطائي النصر
من لقاء النصر والطائي

الطائي يخطف "النصر" في الوقت القاتل

الرياض - فيصل الحربي

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اقتنص الطائي 3 نقاطٍ ثمينة بعد فوزه أمام ضيفه النصر 2-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، في مواجهة مؤجلة من المرحلة الرابعة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

ووجد النصر صعوبةً كبيرة في الوصول لمرمى الطائي خلال الشوط الأول الذي سيطر عليه بدون هجمات خطيرة.

وانتظر النصر حتى الدقيقة 45+5 حينما نجح مهاجمه الكاميروني فينسيت أبوبكر من تسجيل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله سلطان الغنّام ليروض الكرة بصدره ويسدد الكرة قوية في شباك الطائي.

وفي الشوط الثاني بدأ الطائي بهجوم مكثّف على مرمى النصر أثمر عن تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 52 عن طريق مهاجمه السويسري سيفاس ماليلي الذي ارتقى لعرضية زميله الزيمبابوي نوليدج موسونا ليحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الحارس أمين بخاري.

ورد النصر سريعاً وكاد لاعبه البرازيلي تاليسكا أن يسجّل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس البغاري مارتن لوكوف الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه تاليسكا الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس لوكوف الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 73 دفع البرازيلي مارسيلو مدرب النصر بلاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز العائد للفريق بعد غياب لأكثر من 6 أشهر بسبب الاصابة.

وكثّف النصر هجومه وكاد مدافعه علي آل فتيل أن يسجل الهدف الثاني حينما ارتقى لعرضية زميله بيتي مارتينيز ليحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب المرمى.

وعند الدقيقة 90+4 تمكن الطائي من تسجيل هدف الفوز عن طريق مدافعه البرازيلي دينير غوميز الذي حول عرضية زميله نوليدج موسونا بقدمه في شباك النصر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الطائي إلى 13 نقطة ليتقدم للمركز 14، وبقي النصر على رصيده السابق 17 نقطة ليبقى في المركز السابع.

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