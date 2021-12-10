الهلال يكتفي بنقطة أمام الفيحاء

واصل الهلال مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله للمرة الثانية توالياً أمام ضيفه الفيحاء بدون أهداف، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في مواجهةٍ مؤجلة من المرحلة الرابعة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

ولم يعرف الهلال طعم الانتصارات بعد تعادله 1-1 في المرحلة الماضية أمام مضيفه أبها، ليتبعه بتعادل ثان أمام الفيحاء.

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وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي فرض سيطرته مبكراً وواجه صعوبات كبيرة في اختراق دفاع الفيحاء القوي وسنحت له فرصة مبكرة لمهاجمه الفرنسي باقتيمبي غوميز الذي ارتقى لعرضية زميله ياسر الشهراني وحول الكرة برأسه لتجد الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الهلال هجومه وأهدر مهاجمه المالي موسى ماريغا هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد كنّو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس ستويكوفيتش الذي أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد لاعب الهلال سالم الدوسري أن يمنح فريقه الهدف الأول حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس ستويكوفيتش الذي تصدى لها.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته وسنحت فرصة محققة لمهاجمه المالي ماريغا الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله الفرنسي غوميز ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وحاول الهلال كثيراً الوصول لمرمى الفيحاء وأهدر لاعبه البرازيلي ماثيوس بيريرا الذي تلقى تمريرة من زميله سلمان الفرج لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس المتألق ستويكوفيتش الذي نجح بالمحافظة على مرماه لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 21 نقطة ليبقى في المركز الرابع مع تبقي له مواجهتين مؤجلتين أمام غريمه التقليدي النصر يوم الخميس المقبل وأمام اتحاد جدة، وارتفع رصيد الفيحاء إلى 19 نقطة ليبقى في المركز الخامس.