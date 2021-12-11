النصر يطالب بحكام أجانب مميزين لمباريات الفريق

أصدرت إدارة نادي النصر السعودي بياناً رسمياً مساء يوم السبت أبدت فيه أسفها لما أسمته بعدم تجاوب لجنة الجكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بجلب حكام أجانب مميزين لمباريات الفريق، وآخرها أمام الطائي يوم الجمعة، إذ ترى أن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة للفريق واحتسب هدفاً غير صحيح للمنافس في الرمق الأخير من المباراة.

وقالت إدارة النصر أنها عندما طلبت طواقم تحكيم أجنبية لمبارياتها، كانت تهدف للحد من الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق، وأضافت: لو كنا نعلم أن الاتحاد السعودي سيجلب حكاماً أقل من مستوى الحكم المحلي، لوفرنا التكاليف المالية وأعطينا الفرصة للحكام المحليين، خصوصاً أن حكم غرفة "فار" في مباراة الطائي كان قليل الخبرة بالتقنية.

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وو اصلت: نستغرب الطريقة التي تم من خلالها اختيار مقيم الحكام الذي رافقهم، وهو أحد الحكام الذين كان لهم مواقف شهيرة في مباريات سابقة خاضها الفريق.

وختم البيان: نشدد على مطالبتنا بجلب حكام أجانب مميزين للمباريات القادمة، يقدمون مستويات توازي المبالغ الكبيرة التي يتحملها النادي من أجل استقطابهم والحفاظ على حقوق النادي وعدالة المنافسة.