.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إدواردو: خماسية "التتويج" في شباك النصر لا تفارق ذاكرتي

  • الخط
الهلال النصر حمدالله إدواردو
إدواردو يتوقع ديربي "صعب" على الفريقين يوم الخميس

إدواردو: خماسية "التتويج" في شباك النصر لا تفارق ذاكرتي

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال السابق وشباب الأهلي الإماراتي الحالي أن الخماسية الشهيرة أجمل ذكرياته في مباريات ديربي الرياض أمام النصر، مشيراً إلى أن الهدف الذي سجله في مباراته الأولى أمام الأخير، أدخله في قلوب جماهير الأزرق سريعاً.

ورحل إدواردو عن الهلال بعد نهاية موسم 2019-2020 عقب 5 مواسم قضاها مع فريق العاصمة السعودية وضعته كأبرز محترفي الهلال عبر التاريخ.

وخاض كارلوس إدواردو 10 مباريات أمام النصر في مختلف البطولات بين عامي 2015 و2019، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

وقال إدواردو في حديث لـ"العربية.نت": مباراة الخميس صعبة للغاية، الفريقان يسعيان لتصحيح مسارهما، الفائز المؤكد هم الجماهير الحاضرة لأنهم سيستمتعون بمباراة رائعة.

واستعاد كارلوس تجربته مع الديربي قائلاً: لم أكن استعد يوم مباراة النصر بأي شيء مميز، لأنني أستعد بأفضل شكل خلال الأسبوع الذي يسبقها في التدريبات، هي مباراة مميزة وكل ما يتعلق بها مميز.

وواصل: اللحظة الأفضل بالنسبة لي في الديربي عندما فزنا على النصر في مباراة التتويج موسم 2016-2017 بخمسة أهداف مقابل هدف، كانت لحظة جميلة من كافة النواحي، خاصة أن الهلال غاب عن ملامسة البطولة 5 أعوام قبل تلك اللحظة.

وأردف: الهدف الذي سجلته في مباراة كأس السوبر السعودي 2015 في لندن أغلى أهدافي، كانت حينها أولى مبارياتي مع الهلال وسجلت الهدف الوحيد الذي أسهم بفوزي ببطولتي الأولى مع الهلال.


وتابع إدواردو حديثه عن الديربي: أصعب جيل واجهته من أجيال النصر كان الفريق الذي خاض موسم 2018-2019، لكنني لا أملك لحظات صعبة في الديربي، فقد فزت بتلك المباريات أكثر مما خسرتها، خسرت لقاءين فقط.

وعن حظوظ الهلال في المنافسة على لقب الدوري، أجاب إدواردو: الهلال دائمًا ما يكون المرشح الأبرز للفوز بالبطولة، لكن مهمته لن تكون سهلة في ظل قوة الاتحاد هذا الموسم، وأتوقع منافسة ثلاثية بين الاتحاد، الهلال والشباب.

واختتم حديثه بتقديم رسالة لجماهير الهلال: رسالتي للجماهير الزرقاء هي تشجيع الفريق حتى النهاية، أنتم لستم اللاعب رقم 12 بل رقم 1، شغفكم يجعل اللاعبين يبذلون أقصى ما بوسعهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم
مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد
الأكثر قراءة
جريمة الأردن.. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم جريمة الأردن.. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم
مرض غامض ظهر بجنوب السودان ضحاياه أصبحوا 89 حتى الآن مرض غامض ظهر بجنوب السودان ضحاياه أصبحوا 89 حتى الآن
مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد
جديد ابن ثري مصري متهم بقتل 4 أشخاص.. حبس المحامين جديد ابن ثري مصري متهم بقتل 4 أشخاص.. حبس المحامين
هدف عكسي قاتل.. يقود تونس إلى نهائي كأس العرب هدف عكسي قاتل.. يقود تونس إلى نهائي كأس العرب
عمره 26 وأصبح رئيسا تنفيذيا.. متسرب جامعي يقود شركة بمليارات الدولارات عمره 26 وأصبح رئيسا تنفيذيا.. متسرب جامعي يقود شركة بمليارات الدولارات
قبل أن تذهب
ما أهمية بحر الصين الجنوبي ولماذا يتم الصراع عليه؟
ما أهمية بحر الصين الجنوبي ولماذا يتم الصراع عليه؟
اكتشف المزيد