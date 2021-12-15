إدواردو: خماسية "التتويج" في شباك النصر لا تفارق ذاكرتي

كشف البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال السابق وشباب الأهلي الإماراتي الحالي أن الخماسية الشهيرة أجمل ذكرياته في مباريات ديربي الرياض أمام النصر، مشيراً إلى أن الهدف الذي سجله في مباراته الأولى أمام الأخير، أدخله في قلوب جماهير الأزرق سريعاً.

ورحل إدواردو عن الهلال بعد نهاية موسم 2019-2020 عقب 5 مواسم قضاها مع فريق العاصمة السعودية وضعته كأبرز محترفي الهلال عبر التاريخ.

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وخاض كارلوس إدواردو 10 مباريات أمام النصر في مختلف البطولات بين عامي 2015 و2019، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.



وقال إدواردو في حديث لـ"العربية.نت": مباراة الخميس صعبة للغاية، الفريقان يسعيان لتصحيح مسارهما، الفائز المؤكد هم الجماهير الحاضرة لأنهم سيستمتعون بمباراة رائعة.

واستعاد كارلوس تجربته مع الديربي قائلاً: لم أكن استعد يوم مباراة النصر بأي شيء مميز، لأنني أستعد بأفضل شكل خلال الأسبوع الذي يسبقها في التدريبات، هي مباراة مميزة وكل ما يتعلق بها مميز.

وواصل: اللحظة الأفضل بالنسبة لي في الديربي عندما فزنا على النصر في مباراة التتويج موسم 2016-2017 بخمسة أهداف مقابل هدف، كانت لحظة جميلة من كافة النواحي، خاصة أن الهلال غاب عن ملامسة البطولة 5 أعوام قبل تلك اللحظة.

وأردف: الهدف الذي سجلته في مباراة كأس السوبر السعودي 2015 في لندن أغلى أهدافي، كانت حينها أولى مبارياتي مع الهلال وسجلت الهدف الوحيد الذي أسهم بفوزي ببطولتي الأولى مع الهلال.



وتابع إدواردو حديثه عن الديربي: أصعب جيل واجهته من أجيال النصر كان الفريق الذي خاض موسم 2018-2019، لكنني لا أملك لحظات صعبة في الديربي، فقد فزت بتلك المباريات أكثر مما خسرتها، خسرت لقاءين فقط.

وعن حظوظ الهلال في المنافسة على لقب الدوري، أجاب إدواردو: الهلال دائمًا ما يكون المرشح الأبرز للفوز بالبطولة، لكن مهمته لن تكون سهلة في ظل قوة الاتحاد هذا الموسم، وأتوقع منافسة ثلاثية بين الاتحاد، الهلال والشباب.

واختتم حديثه بتقديم رسالة لجماهير الهلال: رسالتي للجماهير الزرقاء هي تشجيع الفريق حتى النهاية، أنتم لستم اللاعب رقم 12 بل رقم 1، شغفكم يجعل اللاعبين يبذلون أقصى ما بوسعهم.