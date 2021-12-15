الأمير محمد بن سلمان يستقبل لاعبي الهلال بعد الفوز بدوري أبطال آسيا

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفهد بن نافل رئيس نادي الهلال وأعضاء مجلس الإدارة، والجهازين الفني والإداري، ولاعبي الفريق لكرة القدم بمناسبة تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتأهل لكأس العالم للأندية.



وهنأ الأمير محمد بن سلمان مسؤولي ولاعبي فريق الهلال بهذا الإنجاز، وظهورهم المشرف في البطولة والتأهل لكأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم السعودية عالياً في المحفل العالمي.



وحضر الاستقبال الأمير محمد بن عبدالرحمن أمير منطقة الرياض بالنيابة.













