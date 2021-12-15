.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الهلال والنصر.. ديربي تصحيح المسار

  • الخط
الهلال النصر مادو غوميز
المباراة مؤجلة من الجولة الثامنة

الهلال والنصر.. ديربي تصحيح المسار

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

تتجه الأنظار يوم الخميس صوب ستاد الملك فهد الدولي الذي سيحتضن ديربي الرياض الكبير بين الهلال وغريمه التقليدي النصر، في مواجهة مؤجلة من المرحلة الثامنة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبحث الفريقان عن العودة لسكة الانتصارات من بوابة الديربي، إذ يأمل الهلال في إيقاف مسلسل إهدار النقاط وملاحقة فرق الصدارة.

ولم يعرف الهلال طعم الانتصارات في آخر مباراتين بعد تعادله أمام مضيفه أبها 1-1، وتعادله سلبياً أمام الفيحاء يوم الجمعة الماضي في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة.

وبجانب أزمة النتائج يواجه البرتغالي ليوناردو جارديم أزمةً كبيرة تتمثل في غياب أحد أهم لاعبيه محمد البريك وناصر الدوسري ومحمد كنّو.

وتأكد غياب المدافع محمد البريك بسبب إصابته بفيروس كورونا، في حين سيغيب زميله ناصر الدوسري لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية ستبعده عن الفريق لمدة شهرين، في حين سيكون غياب اللاعب محمد كنّو بسبب تراكم البطاقات.

ومن المتوقع أن يزج جارديم بالثلاثي حمد اليامي وياسر الشهراني والكولومبي غوستافو كويلار كبدلاء للغائبين.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 21 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر اتحاد جدة، مع تبقي له مواجهتين مؤجلتين.

وفي المقابل يدخل النصر المباراة وهو يبحث عن فوزٍ يعيده إلى سكة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية.

ونجح النصر بإيقاف مسلسل إهدار النقاط في 4 مباريات متتالية حينما انتصر أمام مضيفه أهلي جدة في مباراته قبل السابقة بنتيجة 2-1، ليعود ويخسر أمام مضيفه الطائي بنفس النتيجة يوم الجمعة الماضي في مباراة مؤجلة.

ويتطلع الأرجنتيني أنخيل ميغيل روسو مدرب النصر الجديد إلى تحقيق الفوز في مباراته الأولى والتي ستكون أمام غريمه التقليدي الهلال.

وقاد روسو تدريبات الفريق من يوم السبت الماضي بعد أن استلم الفريق من مارسيلو سالازار الذي قاد الفريق في آخر 3 مباريات.

وسيفقد المدرب روسو جهود مدافعه عبدالله مادو الذي لا تزال عودته بعيدة بسبب إصابته، في حين لم تتأكد مشاركة اللاعب عبدالفتّاح عسيري والتي أبعدته الاصابة عن الفريق في آخر مواجهتين.

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز السابع برصيد 17 نقطة وبفارق 9 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر، وبفارق 4 مباريات عن الهلال صاحب المركز الرابع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم
مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد
الأكثر قراءة
جريمة الأردن.. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم جريمة الأردن.. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم
مرض غامض ظهر بجنوب السودان ضحاياه أصبحوا 89 حتى الآن مرض غامض ظهر بجنوب السودان ضحاياه أصبحوا 89 حتى الآن
مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد
جديد ابن ثري مصري متهم بقتل 4 أشخاص.. حبس المحامين جديد ابن ثري مصري متهم بقتل 4 أشخاص.. حبس المحامين
هدف عكسي قاتل.. يقود تونس إلى نهائي كأس العرب هدف عكسي قاتل.. يقود تونس إلى نهائي كأس العرب
عمره 26 وأصبح رئيسا تنفيذيا.. متسرب جامعي يقود شركة بمليارات الدولارات عمره 26 وأصبح رئيسا تنفيذيا.. متسرب جامعي يقود شركة بمليارات الدولارات
قبل أن تذهب
ما أهمية بحر الصين الجنوبي ولماذا يتم الصراع عليه؟
ما أهمية بحر الصين الجنوبي ولماذا يتم الصراع عليه؟
اكتشف المزيد