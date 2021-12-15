الهلال والنصر.. ديربي تصحيح المسار

تتجه الأنظار يوم الخميس صوب ستاد الملك فهد الدولي الذي سيحتضن ديربي الرياض الكبير بين الهلال وغريمه التقليدي النصر، في مواجهة مؤجلة من المرحلة الثامنة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبحث الفريقان عن العودة لسكة الانتصارات من بوابة الديربي، إذ يأمل الهلال في إيقاف مسلسل إهدار النقاط وملاحقة فرق الصدارة.

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ولم يعرف الهلال طعم الانتصارات في آخر مباراتين بعد تعادله أمام مضيفه أبها 1-1، وتعادله سلبياً أمام الفيحاء يوم الجمعة الماضي في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة.

وبجانب أزمة النتائج يواجه البرتغالي ليوناردو جارديم أزمةً كبيرة تتمثل في غياب أحد أهم لاعبيه محمد البريك وناصر الدوسري ومحمد كنّو.

وتأكد غياب المدافع محمد البريك بسبب إصابته بفيروس كورونا، في حين سيغيب زميله ناصر الدوسري لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية ستبعده عن الفريق لمدة شهرين، في حين سيكون غياب اللاعب محمد كنّو بسبب تراكم البطاقات.

ومن المتوقع أن يزج جارديم بالثلاثي حمد اليامي وياسر الشهراني والكولومبي غوستافو كويلار كبدلاء للغائبين.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 21 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر اتحاد جدة، مع تبقي له مواجهتين مؤجلتين.

وفي المقابل يدخل النصر المباراة وهو يبحث عن فوزٍ يعيده إلى سكة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية.

ونجح النصر بإيقاف مسلسل إهدار النقاط في 4 مباريات متتالية حينما انتصر أمام مضيفه أهلي جدة في مباراته قبل السابقة بنتيجة 2-1، ليعود ويخسر أمام مضيفه الطائي بنفس النتيجة يوم الجمعة الماضي في مباراة مؤجلة.

ويتطلع الأرجنتيني أنخيل ميغيل روسو مدرب النصر الجديد إلى تحقيق الفوز في مباراته الأولى والتي ستكون أمام غريمه التقليدي الهلال.

وقاد روسو تدريبات الفريق من يوم السبت الماضي بعد أن استلم الفريق من مارسيلو سالازار الذي قاد الفريق في آخر 3 مباريات.

وسيفقد المدرب روسو جهود مدافعه عبدالله مادو الذي لا تزال عودته بعيدة بسبب إصابته، في حين لم تتأكد مشاركة اللاعب عبدالفتّاح عسيري والتي أبعدته الاصابة عن الفريق في آخر مواجهتين.

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز السابع برصيد 17 نقطة وبفارق 9 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر، وبفارق 4 مباريات عن الهلال صاحب المركز الرابع.