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الوافدون الجدد يجلبون 2.5 مليون متابع لديربي الرياض

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تاليسكا ماريغا
تاليسكا يملك مليون متابع على "إنستغرام" وماريغا 505 آلاف

الوافدون الجدد يجلبون 2.5 مليون متابع لديربي الرياض

دبي - عبدالملك الجزولي

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يملك الوافدون الجدد إلى ديربي الرياض بين الهلال والنصر أكثر من 2.5 مليون متابع على منصة "إنستغرام" لتبادل الصور، قرابة نصفهم يتابعون البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب النصر.

ويلتقي الهلال والنصر يوم الخميس في مباراة مؤجلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بتواجد 7 محترفين جدد سيخوضون أول ديربي في مسابقة الدوري، وهم تاليسكا وفونيس موري وفنسنت أبوبكر وجلال الدين ماشاريبوف وأنسيلمو من النصر مقابل موسى ماريغا وماثيوس بيريرا من الهلال.

ويملك تاليسكا مليون متابع في "إنستغرام" مستفيداً من تجاربه الواسعة في عالم كرة القدم سواء في بلاده البرازيل أو البرتغال عندما مثّل بنفيكا وكذلك بيشكتاش التركي وغوانزو إيفر غراند الصيني.

وفي المرتبة الثانية يحل زميله فونيس موري، لاعب منتخب الأرجنتين وريفر بليت وإيفرتون السابق والذي يتابعه 514 ألفاً، إذ يبحثون عن جديد اللاعب الذي أنهى تجربته الإسبانية مع فياريال الموسم الماضي بالفوز ببطولة الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد.

ويملك موسى ماريغا هداف بورتو البرتغالي السابق 505 آلاف متابع جعلته ثالثاً في قائمة أعلى اللاعبين الجدد متابعة، إذ خاض الفرنسي المولد تجارب بسيطة في بلاده أبرزها مع أميان، ومن ثم رحل إلى البرتغال التي لعب لـ3 من أنديتها وهي ماريتيمو وفيتوريا غيماريش، وأخيراً بورتو العريق.

ويتابع 275 ألفاً ماثيوس بيريرا لاعب الهلال وأغلى صفقة انتقال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في السعودية والذي نشأ في فئات سبورتينغ لشبونة جعلته في المركز الرابع.

ويملك فنسنت أبوبكر قائد منتخب الكاميرون ولاعب بورتو البرتغالي وبيشكتاش التركي السابق 108 آلاف متابع، فيما يبلغ عدد متابعي الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف 89 ألفاً، وأخيراً البرازيلي أنسيلمو والقادم إلى النصر من مواطنه الوحدة 61 ألفاً.



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