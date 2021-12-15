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ديربي العاصمة السعودية.. المباراة الأغلى في آسيا

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اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين في دوري أبطال آسيا

ديربي العاصمة السعودية.. المباراة الأغلى في آسيا

دبي - عبدالملك الجزولي

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سيشهد استاد الملك فهد الدولي، يوم الخميس، أغلى مباراة في قارة آسيا، عندما يستضيف الهلال غريمه النصر، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبحت مواجهة الهلال والنصر الأغلى في القارة الصفراء، بعدما تواجدا على قمة قائمة أعلى الأندية في آسيا من ناحية القيمة السوقية بإجمالي وصل إلى 118.9 مليون يورو "قرابة نصف مليار ريال سعودي"، حسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير والمختص في قيمة اللاعبين والأندية.

صورة ضوئية من موقع "ترانسفير ماركت" لقائمة أغلى أندية آسيا من ناحية القيمة السوقية
صورة ضوئية من موقع "ترانسفير ماركت" لقائمة أغلى أندية آسيا من ناحية القيمة السوقية

ويعد نادي الهلال، بطل دوري أبطال آسيا، أغلى فريق في القارة بقيمة بلغت 61.15 مليون يورو، في حين حل النصر ثانيا في القارة بعدما بلغت القيمة السوقية للفريق إلى 57.75 مليون يورو.

قائمة أغلى اللاعبين في الدوري السعودي حسب موقع "ترانسفير ماركت"
قائمة أغلى اللاعبين في الدوري السعودي حسب موقع "ترانسفير ماركت"

ويتصدر البرازيلي ماتيوس بيريرا، نجم الهلال، قائمة أغلى اللاعبين من ناحية القيمة السوقية في ديربي الرياض، بقيمة وصلت إلى 15 مليون يورو، وذلك بعدما انتقل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من وست بروميتش الإنجليزي إلى بطل القارة.

بيتي مارتينيز
بيتي مارتينيز

وجاء ثانيا الأرجنتيني بيتي مارتينيز، صانع ألعاب النصر بـ 12 مليون يورو، الذي رحل إلى الفريق الأصفر في سبتمبر 2020، قادما من أتلانتا الأميركي.

فيما يتشارك البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسينت أبوبكر، ثنائي النصر، والمالي موسى ماريغا، مهاجم الهلال، في المركز الثالث بقيمة 10 ملايين يورو، علما بأنهم انضموا إلى الفريقين في الصيف الماضي، الأول من غوانزهو الصيني، والثاني من بشكتاش التركي، أما ماريغا فرحل عن بورتو البرتغالي.

ويبتعد طرفا ديربي الرياض بقيمة كبيرة عن بقية أندية قارة آسيا، حيث يأتي في المركز الثالث خلفهما فريق الريان القطري 44 مليون يورو، بفارق 13 مليون يورو تقريبا عن النصر، و17 مليونا عن الهلال.

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