من لشبونة إلى الرياض.. تاليسكا يبحث عن رد ثأره أمام كاريو

بعد مرور ألفين و291 يوما على آخر مباراة جمعت البرازيلي تاليسكا بالبيروفي أندريه كاريو، سيلتقي اللاعبان مجددا عندما يستضيف الهلال غريمه النصر، يوم الخميس، على أرضية ملعب ستاد الملك فهد بالرياض، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما التقيا في ديربي لشبونة عاصمة البرتغال بين بنفيكا وسبورتينغ.





ويأمل البرازيلي في فك عقدة الديربي التي واجهته أمام كاريو، في موسمي 2014-2015 و2015-2016، عندما كانا يتواجهان ضد بعضهما بعضا في ديربي لشبونة الشهير، بين بنفيكا وسبورتينغ، إذ بعد ثلاث مباريات جمعتهما في الدوري وكأس السوبر البرتغالي، سيتواجه اللاعبان مجددا في الديربيات، ولكن على بعد أكثر من 7 آلاف كيلومتر من لشبونة، وذلك في العاصمة السعودية الرياض، التي تشهد دائما تحديات بين الغريمين الهلال والنصر.

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وانتقل تاليسكا إلى النصر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر لثلاث سنوات، وسيخوض اللاعب أول ديربي له على المستوى المحلي، بعد الذي خسره أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 2-1.

ولا يملك لاعب النصر البالغ من العمر "27 عاما" ذكريات جيدة أمام كاريو، في المباريات الثلاث التي جمعتهما سابقا في ديربي لشبونة، عندما كان تاليسكا مع بنفيكا، وكاريو يدافع عن قميص سبورتينغ.





وانتهى الديربي الأول بين اللاعبين في الدوري البرتغالي بالتعادل بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثالثة، ولم يكمل اللاعبان المباراة حيث تم استبدال كاريو بعد مرور 60 دقيقة، وتاليسكا في الدقيقة 86، علما بأن البيروفي صنع هدف فريقه.

وحضر التعادل مجددا بذات النتيجة في مباراة المرحلة الثانية بالجولة الـ 20 ضمن منافسات الدوري موسم 2014-2015، حينها شارك تاليسكا مع بنفيكا في الشوط الثاني عند الدقيقة 64، في حين لعب كاريو أساسيا وتم استبداله في الشوط الثاني "د.78".





قبل أن ينجح كاريو في خطف كأس السوبر البرتغالي في الموسم التالي أمام تاليسكا، عندما كسب سبورتينغ المواجهة بهدف دون مقابل، والتي أقيمت في 8 سبتمبر 2015، وكان حينها جورجي جيسوس، المدرب السابق للهلال، يتولى تدريب سبورتنغ، في حين يشرف روي فيتوريا، المدير الفني السابق للنصر، على تدريب بنفيكا.





ووضع كاريو "30 عاما" بصمته في لقاء السوبر، حيث صنع هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53، قبل أن يستبدل في الوقت المحتسب بدلا للضائع من اللقاء، بينما لم يكمل النجم البرازيلي اللقاء واستبدله فيتوريا بعد خمس دقائق من الهدف.

يذكر أن كاريو ارتدى قميص بنفيكا في الموسم الذي شهد رحيل تاليسكا عن الفريق إلى بشكتاش التركي، كما لم يلتق اللاعبان في المباراة التي جمعت النصر والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث لم يتواجد اسم كاريو في قائمة الهلال الآسيوية، وكان تاليسكا حاضرا مع الفريق الأصفر.