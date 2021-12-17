حمدالله يعود إلى مزاملة رومارينيو

بعد فراق دام لأكثر من ألفي يوم، يعود عبدالرزاق حمدالله إلى تشكيل ثنائية جديدة مع زميله السابق البرازيلي رومارينيو، بعدما أعلن اتحاد جدة، يوم الخميس، تعاقده رسميا مع الهداف المغربي بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.

وكان النصر قد فسخ عقد اللاعب البالغ من العمر "30 عاما" بداية ديسمبر الجاري، لأسباب وصفها النادي بالقانونية والمشروعة.

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ويعود الأصدقاء للعب سويا والدفاع عن شعار اتحاد جدة، بعدما ارتديا قميص الجيش القطري خلال الفترة ما بين 2015 إلى 2016، قبل أن ينتقل البرازيلي إلى الجزيرة الإماراتي، ويلتحق المهاجم المغربي بالريان القطري.

وخاض الثنائي سويا 25 مباراة، 17 ضمن الدوري القطري، بالإضافة إلى 8 مواجهات في دوري أبطال آسيا.

وخلال المباريات التي خاضوها سويا، سجل حمدالله 20 هدفا، وصنع 3 أهداف لرومارينيو، بينما أحرز البرازيلي 12 هدفا، وساهم في تمريرتين حاسمتين للهداف المغربي، ووصل عدد مجمل الأهداف إلى 32 هدفا خلال 25 مباراة.

وكانت آخر مباراة لهما بقميص واحد أمام لخويا القطري، في دور الـ 16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، في 25 مايو 2016. قبل أن يواجها بعضهما الآخر في منافسات الدوري السعودي وكأس الملك، بقميصي النصر واتحاد جدة، وبعد ثلاثة مواسم من المنافسة، سيتمكن حمدالله من العودة إلى مزاملة صديقه رومارينيو اللعب سويا مجددا.

ولطالما كشف البرازيلي رومارينيو إعجابه بامكانات المهاجم المغربي، ووصفه في تصريحات سابقة لـ "العربية.نت" بأفضل مهاجم في السعودية.