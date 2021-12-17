حمدالله يكرر قصة ثنائي برازيلي ونجم مصري

بات عبدالرزاق حمدالله رابع محترف ينتقل مباشرة بين ناديي النصر والاتحاد، بعدما أعلن اتحاد جدة، يوم الخميس، تعاقده رسميا مع المهاجم المغربي بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.

وكان النصر قد فسخ عقد اللاعب البالغ من العمر "30 عاما" بداية ديسمبر الجاري، لأسباب وصفها النادي بالقانونية والمشروعة.

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ويعد البرازيلي جونيور، أول محترف يبدأ قصة الانتقال بين الناديين، عندما تعاقد معه اتحاد جدة في أغسطس 2001، حيث أشارت التقارير الصحافية إلى أن اللجنة الإدارية المكلفة حينها بإدارة شؤون النادي، تعاقدت مع اللاعب البرازيلي جونيور المحترف في صفوف نادي النصر.

وبعدها بخمسة أعوام تقريبا، انضم مواطنه ليما إلى نادي العاصمة قادما من الفريق الغربي، حيث أعاره اتحاد جدة إلى النصر، لكن اللاعب لم يستمر لفترة طويلة مع النصر حيث سرعان ما وقعت إدارة النادي مخالصة مالية مع البرازيلي ليما، معلنة نهاية علاقته بالفريق والتي استمرت ما يقارب شهر.

ثالث الصفقات بين الناديين، كان المصري حسني عبد ربه، الذي انتقل إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية 2012، على سبيل الإعارة قادما من الإسماعيلي المصري لمدة 6 أشهر، وفي 2 يوليو 2012، جدد الإسماعيلي إعارته ولكن إلى النصر لمدة عام.

ومن المقرر أن يبدأ حمدالله مسيرة جديدة مع اتحاد جدة، بعدما انتقل إلى النصر كلاعب حر في صيف 2018، وأصبح هدافاً تاريخياً للدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 هدفاً، كما ساهم بالفوز ببطولة الدوري ذلك الموسم وبطولة كأس السوبر السعودي "مرتين".

ولعب حمدالله مع النصر 107 مباريات في كافة البطولات سجل خلالها 112 هدفاً وصنع 24.