.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حمدالله يكرر قصة ثنائي برازيلي ونجم مصري

  • الخط
حمدالله الأحمدي
حمدالله في لقاء سابق أمام الاتحاد

حمدالله يكرر قصة ثنائي برازيلي ونجم مصري

دبي - عبدالملك الجزولي

نشر في: آخر تحديث:

بات عبدالرزاق حمدالله رابع محترف ينتقل مباشرة بين ناديي النصر والاتحاد، بعدما أعلن اتحاد جدة، يوم الخميس، تعاقده رسميا مع المهاجم المغربي بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.

وكان النصر قد فسخ عقد اللاعب البالغ من العمر "30 عاما" بداية ديسمبر الجاري، لأسباب وصفها النادي بالقانونية والمشروعة.

ويعد البرازيلي جونيور، أول محترف يبدأ قصة الانتقال بين الناديين، عندما تعاقد معه اتحاد جدة في أغسطس 2001، حيث أشارت التقارير الصحافية إلى أن اللجنة الإدارية المكلفة حينها بإدارة شؤون النادي، تعاقدت مع اللاعب البرازيلي جونيور المحترف في صفوف نادي النصر.

وبعدها بخمسة أعوام تقريبا، انضم مواطنه ليما إلى نادي العاصمة قادما من الفريق الغربي، حيث أعاره اتحاد جدة إلى النصر، لكن اللاعب لم يستمر لفترة طويلة مع النصر حيث سرعان ما وقعت إدارة النادي مخالصة مالية مع البرازيلي ليما، معلنة نهاية علاقته بالفريق والتي استمرت ما يقارب شهر.

ثالث الصفقات بين الناديين، كان المصري حسني عبد ربه، الذي انتقل إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية 2012، على سبيل الإعارة قادما من الإسماعيلي المصري لمدة 6 أشهر، وفي 2 يوليو 2012، جدد الإسماعيلي إعارته ولكن إلى النصر لمدة عام.

ومن المقرر أن يبدأ حمدالله مسيرة جديدة مع اتحاد جدة، بعدما انتقل إلى النصر كلاعب حر في صيف 2018، وأصبح هدافاً تاريخياً للدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 هدفاً، كما ساهم بالفوز ببطولة الدوري ذلك الموسم وبطولة كأس السوبر السعودي "مرتين".

ولعب حمدالله مع النصر 107 مباريات في كافة البطولات سجل خلالها 112 هدفاً وصنع 24.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده
الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا
الأكثر قراءة
بوقرة: الحكم فاوضني قبل احتساب الوقت الضائع أمام قطر بوقرة: الحكم فاوضني قبل احتساب الوقت الضائع أمام قطر
شاهد قاتل مريم السورية يطعنها 15 مرة حتى لفظت أنفاسها شاهد قاتل مريم السورية يطعنها 15 مرة حتى لفظت أنفاسها
هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته
نادي قطر يفسخ عقد الجزائري بلايلي نادي قطر يفسخ عقد الجزائري بلايلي
مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة
هل تتذكرون مخطوف الدمام؟.. بطل قصة جديدة أذهلت السعوديين هل تتذكرون مخطوف الدمام؟.. بطل قصة جديدة أذهلت السعوديين
قبل أن تذهب
عدة عقبات تحول دون توحيد الجيش الليبي.. ما هي؟
عدة عقبات تحول دون توحيد الجيش الليبي.. ما هي؟
اكتشف المزيد