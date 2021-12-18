الشباب يواجه ضمك في افتتاح كأس الملك

يخوض الشباب اختباراً صعباً يوم الأحد حينما يستضيف ضمك على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في افتتاح مباريات الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

ويبحث الفريقان عن تتويج أدائهما المميز هذا الموسم بالوصول للدور ربع النهائي لكأس الملك، والذي سيستكمل يومي الاثنين والثلاثاء.

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ويدخل الشباب المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد المستويات المميزة التي قدمها هذا الموسم بقيادة مدربه البرازيلي تشاموسكا، إذ يحتل الفريق المركز الثاني في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وبفارق نقطة عن اتحاد جدة المتصدر.

واستغل الشباب فترة التوقف بإقامة معسكر قصير بالعاصمة البحرينية المنامة، حيث لعب مباراة ودية أمام المحرق بطل كأس الاتحاد الآسيوي وانتصر عليه بنتيجة 3-1.

وفي المقابل يسعى ضمك لتأكيد تميزه هذا الموسم بالوصول للدور ربع النهائي لكأس الملك.

وقدّم ضمك عرضاً لافتاً هذا الموسم حيث حقق أفضل بداية له بتاريخه بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى عكس الموسمين الماضيين والذي كان فيه ضمك يبحث فقط عن البقاء، ثبّت الفريق أقدامه في المنافسة على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 13 مرحلة.

ويدخل ضمك المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد أدائه في الدوري حيث يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني، ونقطة عن اتحاد جدة المتصدر.

واستغل ضمك فترة التوقف بإقامة معسكر تدريبي قصير في مدينة دبي الإماراتية بقيادة مدربه الكرواتي كريشمير ريزيتش.



وخاض ضمك مباراة ودية وحيدة بمعسكره الذي استمر لمدة 7 أيام حيث لعب أمام النصر الاماراتي وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1.