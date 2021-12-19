الشباب يتخم شباك ضمك ويبلغ ربع نهائي كأس الملك

تأهل الشباب إلى ربع نهائي كأس الملك عقب فوزه العريض على ضيفه ضمك 5-0 في دور نصف النهائي بالمباراة التي جمعتهما على ستاد الملك فهد الدولي يوم الأحد.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين دون أهداف، قبل أن يفتتح متعب الحربي مهرجان أهداف الشباب بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، وبعد 7 دقائق سجل البرازيلي كارلوس جونيور الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

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وعاد جونيور لتسجيل الهدف الثالث للشباب والثاني له شخصياً في الدقيقة 60، وأضاف النيجيري إيغالو الهدف الرابع في الدقيقة 71.

واختتم تركي العمار مهرجان الأهداف في الدقيقة 81، بينما تلقى نواف العابد البطاقة الحمراء قبل نهاية الشوط الثاني.