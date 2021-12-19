.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الشباب يتخم شباك ضمك ويبلغ ربع نهائي كأس الملك

  • الخط
كارلوس جونيور الشباب هتان باهبري
البرازيلي كارلوس جونيور سجل هدفين

الشباب يتخم شباك ضمك ويبلغ ربع نهائي كأس الملك

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

تأهل الشباب إلى ربع نهائي كأس الملك عقب فوزه العريض على ضيفه ضمك 5-0 في دور نصف النهائي بالمباراة التي جمعتهما على ستاد الملك فهد الدولي يوم الأحد.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين دون أهداف، قبل أن يفتتح متعب الحربي مهرجان أهداف الشباب بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، وبعد 7 دقائق سجل البرازيلي كارلوس جونيور الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وعاد جونيور لتسجيل الهدف الثالث للشباب والثاني له شخصياً في الدقيقة 60، وأضاف النيجيري إيغالو الهدف الرابع في الدقيقة 71.

واختتم تركي العمار مهرجان الأهداف في الدقيقة 81، بينما تلقى نواف العابد البطاقة الحمراء قبل نهاية الشوط الثاني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اتهمت بالاستيلاء على أموال زوجها.. نادية الجندي ترد! اتهمت بالاستيلاء على أموال زوجها.. نادية الجندي ترد!
صور مؤثرة.. دموع ماجد المصري تجتاح التواصل صور مؤثرة.. دموع ماجد المصري تجتاح التواصل
الأكثر قراءة
فيديو لمحاصرة منزل المتهم بتشويه الشابة مريم العراقية فيديو لمحاصرة منزل المتهم بتشويه الشابة مريم العراقية
رحيل رحيل "الشمري".. تفاصيل مؤلمة يرويها شقيق المصاب الثاني
مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع
كارثة.. مصنع في مصر ينتج الجبن من معجون الدهانات كارثة.. مصنع في مصر ينتج الجبن من معجون الدهانات
لهذا السبب.. أوميكرون سريع الانتشار وخفيف الأعراض! لهذا السبب.. أوميكرون سريع الانتشار وخفيف الأعراض!
صلاح يكشف عن شروطه للاستمرار مع ليفربول.. المال ليس كل شيء صلاح يكشف عن شروطه للاستمرار مع ليفربول.. المال ليس كل شيء
قبل أن تذهب
نيويورك تايمز: إسرائيل تفتقر القدرة على شن هجوم ضد إيران
نيويورك تايمز: إسرائيل تفتقر القدرة على شن هجوم ضد إيران
اكتشف المزيد