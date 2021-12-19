تغريم رئيس الهلال والمشرف العام 50 ألف ريال

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي يوم الأحد، فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، وفهد المفرج المشرف العام على كرة القدم في النادي، 50 ألف ريال نظراً لنزولهما إلى مضمار ملعب مباراة الفريق أمام النصر يوم الخميس الماضي.

وأشارت اللجنة إلى أن بن نافل نزل إلى مضمار ملعب المباراة مرتين، الأولى قبل نهاية الشوط الأول، والثانية عقب نهاية اللقاء قبل خروج الحكام واللاعبين من أرضية الملعب، ما دفعها إلى تغريمه 30 ألف ريال في قرار قابل للاستئناف.

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وكانت مخالفة فهد المفرج مشابهة لمخالفة رئيس النادي، إذ نزل إلى أرضية الميدان قبل نهاية الشوط الأول، والثانية بعد اللقاء وتوجهه إلى غرفة الملابس، لتعاقبه اللجنة بدفع 20 ألف ريال في قرار غير قابل للاستئناف.