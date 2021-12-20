اتحاد جدة يقلب النتيجة على الفتح ويتأهل

حجز اتحاد جدة مقعده في الدور ربع النهائي لكأس الملك، بعدما قلب خسارته بهدفين نظيفين من أمام الفتح إلى فوز 3-2، في مواجهة مثيرة احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في الدور ثمن النهائي للمسابقة، يوم الاثنين.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة في أحداثها حيث كانت الأسبقية للفتح بهدف عند الدقيقة 17 عن طريق لاعبه المغربي مراد باتنا، الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الاتحاد.

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وواصل الفتح هجومه وتمكن لاعبه مراد باتنا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 22 بعدما حول عرضية زميله البيروفي كريستيان كويفا بقدمه في شباك الحارس البرازيلي غروهي.

وكثّف الاتحاد ضغطه قبل نهاية الشوط الأول ونجح مهاجمه البرازيلي رومارينيو بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 38 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني فرض الاتحاد سيطرته وانتظر حتى الدقيقة 75 حينما تمكن مهاجمه رومارينيو من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله عبدالرحمن العبود برأسه في شباك الفتح.

وكثّف الاتحاد هجومه مع تراجع لاعبي الفتح الذين حاولوا المحافظة على مرماهم ونجحوا بذلك حتى الدقيقة 90.

وفي الوقت بدل الضائع واصل الاتحاد ضغطه وتمكن لاعبه البرازيلي برونو هنريكي من تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 90+2 بعدما تابع رأسية مواطنه رومارينيو العائدة من مدافع الفتح ليسدد الكرة في الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف 3-2.