ثنائية فييتو وكاريو تقود الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك

استعاد الهلال توازنه بعدما أقصى ضيفه الرائد بثنائية نظيفة، ليتأهل للدور ربع النهائي لكأس الملك، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في الدور ثمن النهائي للمسابقة، يوم الاثنين.

ولم يعرف الهلال طعم الانتصارات في آخر 3 مباريات خاضها بالدوري حيث تعادل أمام أبها والفيحاء وخسر من النصر .

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وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي انتظر 5 دقائق فقط حتى تمكن لاعبه الأرجنتيني لوسيانو فييتو بتسجيل الهدف الأول بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله سلمان الفرج ليستلم الكرة بمهارة ويضعها في الشباك.

وواصل الهلال هجومه وسنحت فرصة خطيرة بلاعبه فييتو الذي اخترق دفاع الرائد وسدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس أحمد الرحيلي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال أفضليته وسنحت فرصة خطيرة للاعبه فييتو الذي حول عرضية زميله ياسر الشهراني برأسه إلا أنها وجدت المدافع عقيل بلغيث الذي أبعدها من على خط المرمى.

وكثّف الهلال هجومه وتمكن لاعبه البيروفي آندري كاريلو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 75 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله فييتو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وشهدت المباراة طرد مدافع الرائد محمد سالم عند الدقيقة 77 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية بسبب احتجاجه على قرار الحكم باحتساب هدف الهلال الثاني.

