كأس الملك: الفيصلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة الأهلي

يستهل الفيصلي حملة الدفاع عن لقبه حينما يحل ضيفاً على الأهلي، في المواجهة التي يحتضنها ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في حين يتطلع النصر لرد اعتباره أمام الاتفاق حينما يلاقيه على ملعب مرسول بارك، في حين يلتقي الفيحاء أمام أبها، والتعاون أمام الطائي، في ختام الدور ثمن النهائي لكأس الملك، يوم الثلاثاء.

وتوج الفيصلي بلقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه أمام التعاون 3-2 في النسخة الماضية.

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وقدّم الفيصلي أداءً متذبذباً هذا الموسم في الدوري بعكس المواسم السابقة حيث يحتل المركز العاشر برصيد 15 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن الحزم متذيل الترتيب.

ولا يختلف وضع الأهلي كثيراً عن الفيصلي حيث قدّم أحد أسوأ مواسمه حتى الآن وقبل نهاية الدور الأول بمرحلتين، إذ يحتل المركز التاسع بفارق الأهداف عن الفيصلي.

والتقى الفريقان في افتتاح مبارياتهما بالدوري على ملعب مدينة الملك عبدالله الجوهرة المشعة بجدة وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وعلى ملعب مرسول بارك يتطلع النصر لمواصلة انتصاراته ورد اعتباره أمام الاتفاق حينما يلاقيه في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

ونجح النصر بالعودة لسكة الانتصارات بعد فوزه أمام غريمه التقليدي الهلال 2-صفر يوم الخميس الماضي في مواجهة مؤجلة من المرحلة الثامنة للدوري.

ويبحث النصر عن رد اعتباره أمام الاتفاق الذي هزمه 1-0 على ملعب مرسول بارك في الدوري.

وفي المقابل يدخل الاتفاق المباراة وعينه على التأهل للدور ربع النهائي، لاسيما بعد تضاؤل حظوظه في المنافسة على لقب الدوري إذ يبتعد عن الاتحاد المتصدر بفارق 10 نقاط.

وفي المجمعة يلتقي الفيحاء صاحب المستويات المميزة أمام أبها المتعثر هذا الموسم.

وقدّم الفيحاء أداءً مميزاً في الدوري حتى الآن، إذ يحتل المركز السادس برصيد 19 نقطة، في حين يحتل أبها المركز 11 برصيد 14 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الحزم متذيل الترتيب.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يبحث التعاون عن تحسين صورته حينما يستضيف الطائي.

ويعيش التعاون وضعاً فنياً صعباً بعد النتائج السيئة التي حققها في الدوري، إذ يشارك الحزم في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

في حين يدخل الطائي المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد فوزه في آخر مبارياته أمام ضيفه النصر 2-1 في مواجهة مؤجلة من المرحلة الرابعة بالدوري.