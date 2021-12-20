هدف قاتل يقود الباطن إلى ربع نهائي كأس الملك

حجز الباطن مقعده في الدور ربع النهائي لكأس الملك بعد فوزه القاتل أمام ضيفه الحزم بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت على ملعبه بحفر الباطن، في الدور ثمن النهائي للمسابقة، يوم الاثنين.

ويدين الباطن بهذا الفوز لمهاجمه الانغولي فابيو آبرو الذي سجّل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

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وتقاسم الفريقان الأفضلية، حيث مالت الأفضلية للحزم في الشوط الأول إلا أنه لم ينجح في تشكيل الخطورة على مرمى أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الباطن وفرض سيطرته ولاحت له بعض الفرص الخطيرة خاصة في العشر دقائق الأخيرة.

وانتظر الباطن حتى الدقيقة 90+5 والتي شهدت تسجيله هدف المباراة الوحيد عن طريق مهاجمه الانغولي الذي تلقى تمريرة من زميله محمد القرني ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.