الأهلي يقصي حامل اللقب ويتأهل لمواجهة الشباب

قاد السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، فريقه إلى التأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز أمام ضيفه الفيصلي "حامل اللقب" 2-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك، يوم الثلاثاء.

وقدّم الفيصلي أداءً جيداً في الشوط الأول والذي أنهاه متقدماً بهدف عند الدقيقة 90+4 عن طريق لاعبه الفرنسي رومان آمالفينتو، الذي حول تمريرة زميله عبدالرحمن الدوسري بقدمه في شباك الحارس محمد الربيعي.

مادة اعلانية

وفي الشوط الثاني فرض الأهلي سيطرته وسنحت فرصة محققة للاعبه عبدالرحمن غريب الذي تلقى تمريرة من زميله هيثم عسيري ليسدد الكرة إلا أنها وجدت المدافع ياسين برناوي الذي اعترض طريقها وأبعدها عن المرمى.

وواصل الأهلي هجومه وأهدر لاعبه هيثم عسيري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله حسين المقهوي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها اعتلت الشباك.

وكثّف الأهلي هجومه ونجح مدافعه البرازيلي دانكلير بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 63 بعدما ارتقى لعرضية زميله حسين المقهوي وحول الكرة برأسه في شباك الفيصلي.

ورد الفيصلي سريعاً وكاد لاعبه عبدالرحمن الدوسري أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد الربيعي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 88 نجح السوري عمر السومة مهاجم الأهلي بتسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة زميله حسين المقهوي بقدمه في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وفي الوقت بدل الضائع كثّف الفيصلي هجومه بحثاً عن هدف التعادل وسنحت لمهاجمه جوليو تافاريس فرصة محققة بعدما ارتقى لعرضية زميله البرازيلي غيليرمي وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس محمد الربيعي الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 2-1.

وسيلتقي الأهلي في الدور ربع النهائي مضيفه الشباب على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.