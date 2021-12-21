التعاون يحبط مفاجأة الطائي ويخطف التأهل

قاد الكاميروني ليندر توامبا مهاجم التعاون فريقه إلى التأهل للدور ربع النهائي لكأس الملك بعد تسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل في شباك الطائي بالمواجهة التي انتهت 3-2، واحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك، يوم الثلاثاء.

ونجح التعاون في قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز بالثلاثة.

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وشهد الشوط الأول أفضلية للطائي الذي نجح لاعبه البرازيلي دينير بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني واصل الطائي هجومه وتمكن مهاجمه فهد الجهني من تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 53.

وفي النصف ساعة الأخيرة انتفض التعاون وشن هجومه على مرمى الطائي وتمكن مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 66.

وفي العشر دقائق الأخير كثّف التعاون هجومه ونجح لاعبه الباراغوياني كاكو بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 82، ليتمكن زميله الكاميروني توامبا من تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 90+2.

وبهذه النتيجة سيلتقي التعاون أمام ضيفه اتحاد جدة في الدور ربع النهائي.