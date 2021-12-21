النصر يعبر الاتفاق ويضرب موعداً مع الهلال

واصل النصر مسلسل انتصاراته بعدما نجح برد اعتباره أمام الاتفاق بفوزه عليه بهدف نظيف ليضرب موعداً مع غريمه التقليدي الهلال في الدور ربع النهائي، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك، يوم الثلاثاء.

ومالت الأفضلية في الشوط الأول للنصر الذي قدّم أداءً جيداً في حين أن الاتفاق عانى كثيراً خاصة بعد بعد طرد مدافعه سعيد الربيعي عند الدقيقة 27 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

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وكاد لاعب النصر خالد الغنّام أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الجزائري رايس مبولحي الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي تاليسكا الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله خالد الغنّام ليسدد الكرة بذكاء إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد مهاجم النصر عبدالفتّاح آدم أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مبولحي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل النصر أفضليته ونجح لاعبه خالد الغنّام بتسجيل هدف المباراة الوحيد بعدما سدد كرةً من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الاتفاقي رايس مبولحي.

وواصل النصر سيطرته على المباراة في حين أن الاتفاق تأثر كثيراً بالنقص العددي على الرغم من محاولات مدربه الصربي فلادان بإجراء أكثر من تغيير لتنتهي المباراة بفوز النصر بهدف نظيف.

وبهذا الفوز ضرب النصر موعداً مع غريمه التقليدي الهلال في الدور ربع النهائي.