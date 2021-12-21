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كأس الملك: الفيحاء يكتسح أبها ويتأهل لربع النهائي

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الفيحاء أبها
من لقاء الفيحاء وأبها

كأس الملك: الفيحاء يكتسح أبها ويتأهل لربع النهائي

الرياض - فيصل الحربي

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لحق الفيحاء بركب الفرق المتأهلة لربع النهائي بعدما اكتسح ضيفه أبها بنتيجة 4-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك، يوم الثلاثاء.

وشهدت المباراة أفضلية للفيحاء الذي نجح بتسجيل هدفين في كل شوط، حيث افتتح لاعبه اليوناني باناجيوتيس تاختسيديس التسجيل عند طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 19، وسجّل مهاجمه مالك عبدالمنعم الهدف الثاني عند الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني واصل الفيحاء أفضليته ونجح بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 47 عن طريق لاعبه أمادو موتاري.

واختتم مهاجمه البرازيلي رامون لوبيز الأهداف بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة، تأهل الفيحاء لملاقاة الباطن على ملعب الأخير في الدور ربع النهائي.

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