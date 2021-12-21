.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مجلس الشورى السعودي يطالب بمراجعة تشفير الدوري

  • الخط
علي لاجامي النصر الهلال
لقاء سابق بين الهلال والنصر

مجلس الشورى السعودي يطالب بمراجعة تشفير الدوري

الرياض - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

طالب مجلس الشورى السعودي خلال جلسته التي عقدها، يوم الثلاثاء، وزارة الرياضة بإنشاء ملاعب وصالات رياضية ومراجعة تشفير بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس مجلس الشورى، وزارة الرياضة بتعزيز إجراءات الرقابة المالية على الأندية الرياضية وحوكمة مصروفاتها ومديونياتها، وتفعيل إجراءات المحاسبة القانونية للمتسببين بمديونياتها وفق النظام، وكذلك رفع مستوى جودة النقل التلفزيوني ومراجعة تشفير الدوري بما يليق ويرتقي إلى مسمى المسابقة.

ودعا مجلس الشورى الوزارة كذلك إلى الإسراع في إعادة تشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأندية الرياضية؛ لتناسب حضور ومشاركة الأسرة.

كما طالب الشورى بعمل شراكة بين وزارة الرياضة والقطاع الخاص، لدراسة إنشاء ملاعب وصالات رياضية بطرق الإنشاء والتحويل والتشغيل.

وأوصى المجلس بضرورة الإسراع في إصدار استراتيجية شاملة للقطاع الرياضي، وهي توصية إضافية تقدم بها كل من فهد التخيفي وعلي آل الشيخ، عضوي المجلس والتي تبنتها اللجنة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"102 يوم على رمضان".. الشهر الكريم يبدأ في هذا اليوم
كورونا أوميكرون يهيمن.. وتدابير جديدة حول العالم لمواجهته كورونا أوميكرون يهيمن.. وتدابير جديدة حول العالم لمواجهته
الأكثر قراءة
الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط
رد ساخر من محمد رمضان على انتقاد نوري المالكي لحفله في بغداد رد ساخر من محمد رمضان على انتقاد نوري المالكي لحفله في بغداد
"أكبر مصنع للمخدرات بالأردن".. المحكمة تصدر قرارها
خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ! خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ!
وفاة وفاة "سفير" إيران لدى الحوثي متأثراً بإصابته بكورونا
انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع
قبل أن تذهب
كورونا أوميكرون.. قيود على احتفالات أعياد رأس السنة
كورونا أوميكرون.. قيود على احتفالات أعياد رأس السنة
اكتشف المزيد