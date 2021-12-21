مجلس الشورى السعودي يطالب بمراجعة تشفير الدوري

طالب مجلس الشورى السعودي خلال جلسته التي عقدها، يوم الثلاثاء، وزارة الرياضة بإنشاء ملاعب وصالات رياضية ومراجعة تشفير بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس مجلس الشورى، وزارة الرياضة بتعزيز إجراءات الرقابة المالية على الأندية الرياضية وحوكمة مصروفاتها ومديونياتها، وتفعيل إجراءات المحاسبة القانونية للمتسببين بمديونياتها وفق النظام، وكذلك رفع مستوى جودة النقل التلفزيوني ومراجعة تشفير الدوري بما يليق ويرتقي إلى مسمى المسابقة.

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ودعا مجلس الشورى الوزارة كذلك إلى الإسراع في إعادة تشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأندية الرياضية؛ لتناسب حضور ومشاركة الأسرة.

كما طالب الشورى بعمل شراكة بين وزارة الرياضة والقطاع الخاص، لدراسة إنشاء ملاعب وصالات رياضية بطرق الإنشاء والتحويل والتشغيل.

وأوصى المجلس بضرورة الإسراع في إصدار استراتيجية شاملة للقطاع الرياضي، وهي توصية إضافية تقدم بها كل من فهد التخيفي وعلي آل الشيخ، عضوي المجلس والتي تبنتها اللجنة.