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الانضباط توقف نواف العابد

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الشباب
نواف العابد لاعب الشباب يتوسط زملائه

الانضباط توقف نواف العابد

العربية. نت

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أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، نواف العابد، لاعب نادي الشباب، مباراتين مع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي: حصل نواف العابد على البطاقة الحمراء لقيامه بالتلفظ بألفاظ مسيئة ومهينة تجاه لاعب الفريق المنافس، وذلك في مباراة الفريق في دور الـ 16 بكأس الملك أمام ضمك، وتقرر إيقاف اللاعب مباراتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة.

كما فرضت الانضباط عقوبة مالية قدرها 15 ألف ريال، على نادي التعاون بعد قيام الجماهير برمي علبة واحدة تجاه الحكام، في مباراة الفريق أمام الطائي ضمن ذات المسابقة.

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