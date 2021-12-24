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الفتح يفقد 4 لاعبين أمام الهلال بسبب كورونا

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لقاء سابق للفتح والهلال

الفتح يفقد 4 لاعبين أمام الهلال بسبب كورونا

العربية.نت

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أعلن نادي الفتح السعودي، يوم الجمعة، عن إصابة أربعة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا، وغيابهم عن مباراة الفريق أمام الهلال.

وقال النادي في بيان صحافي: أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم عن اللاعبين الذين كشفت الفحوصات عن إصابتهم بفيروس كورونا، وبالتالي تأكد غيابهم عن مواجهة الهلال، يوم السبت، في الجولة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وهم: المحترف المغربي بصفوف الفريق مروان سعدان وقاسم لاجامي وصالح النشمي وحسن الحبيب.

ويفتقد الفريق أيضا لخدمات المحترف البيروفي كريستيان كويفا بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد في كأس الملك، بالإضافة إلى مدرب الفريق يانييك فيريرا ومدير الفريق أحمد الغوينم والإداري أحمد المبارك.

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