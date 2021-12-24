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ديون الأندية السعودية تتجاوز ربع مليار.. والأهلي يتصدر

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الأهلي الاتفاق
لقاء سابق بين الأهلي والاتفاق

ديون الأندية السعودية تتجاوز ربع مليار.. والأهلي يتصدر

العربية.نت

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أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، يوم الجمعة، الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021، لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي وصلت إلى 298 مليون ريال سعودي.

وتصدر أهلي جدة القائمة بديون وصلت إلى 75 مليون ريال سعودي، ثم الشباب "43 مليون ريال سعودي"، وحل ثالثا اتحاد جدة بمبلغ وصل إلى 39 مليونا، وخلفه النصر "34 مليون ريال"، وخامسا الباطن "21 مليون"، وخلفه الهلال بـ 16 مليونا.

ويعد الفتح الفريق الوحيد الذي لم تسجل عليه أي التزامات مالية، وحددت اللجنة يوم 26 يناير المقبل آخر موعد للتسديد.

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