باتنا يقود الفتح إلى انتصار مثير على الهلال

قاد المغربي مراد باتنا لاعب الفتح فريقه إلى إلحاق الخسارة الثانية توالياً بمضيفه الهلال، بعدما هزمه 3-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يوم السبت، في حين واصل الفيحاء مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله السلبي أمام ضيفه أبها، في المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض قاد المغربي مراد باتنا لاعب الفتح فريقه إلى إلحاق الخسارة الثانية توالياً بمضيفه الهلال بعدما هزمه 3-2.

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وشهدت المباراة اثارةً كبيرة حيث بدأ الهلال بضغط مكثّف على مرمى الفتح أثمر عن هدفٍ مبكر بعد مرور 12 دقيقة عن طريق لاعبه البيروفي أندريه كاريو الذي سدد كرةً قوية استقرت في شباك الفتح.

ورد الفتح سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 16 حينما نجح لاعبه المغربي مراد باتنا بتسجيل هدف التعادل بعد متابعته لتسديدة زميله عمار الدحيم العائدة من القائم ليضع الكرة في الشباك.

وفرض الهلال سيطرته قبل نهاية الشوط الأول وأهدر مهاجمه صالح الشهري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله المالي موسى ماريغا أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الفتح أداءه المميز على الرغم من سيطرة الهلال، والتي لم تشكل خطراً كبيراً على مرمى الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال.

وعند الدقيقة 71 نجح الجزائري سفيان بن دبكة بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول تمريرة زميله مراد باتنا بكرة مقصية لتسكن شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وحاول الهلال العودة سريعاً ونجح بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 75 بعدما استغل مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز خطأ حارس الفتح بإبعاد كرة ليحولها برأسه في الشباك.

وعند الدقيقة 87 نجح المغربي مراد باتنا لاعب الفتح بتسجيل الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء تسبب بها اللاعب بنفسه.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 16 نقطة ليتقدم للمركز الثامن، وبقي الهلال على رصيده السابق 21 نقطة ليبقى في المركز الرابع مؤقتاً.

وفي المجمعة واصل الفيحاء مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله السلبي أمام ضيفه أبها. وارتفع رصيد الفيحاء إلى 20 نقطة ليبقى في المركز الخامس مؤقتاً، وارتفع رصيد أبها إلى 15 نقطة ليبقى في المركز 12 مؤقتاً.