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الطائي يواصل صحوته بثلاثية في شباك الفيصلي

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الطائي الفيصلي
الطائي تقدم إلى المركز العاشر

الطائي يواصل صحوته بثلاثية في شباك الفيصلي

الرياض - فيصل الحربي

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واصل الطائي مسلسل انتصاراته بتحقيقه فوزه الثاني توالياً على حساب ضيفه الفيصلي بنتيجة 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل يوم الأحد في المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الطائي بتحقيق فوزه الثاني توالياً بنفس الطريقة حيث قلب الطاولة على ضيفيه النصر والفيصلي ليبتعد عن مناطق الخطر.

وشهد الشوط الأول أفضلية للفيصلي والذي نجح بتسجيل هدف السبق بعد مرور 9 دقائق عن طريق مهاجمه الرأس أخضري جوليو تافاريس والذي حول عرضية زميله الفرنسي رومان آمالفيتانو برأسه في شباك الطائي.

وواصل الفيصلي هجومه وسنحت فرصة محققة لمدافعه البرازيلي رافاييل سيلفا بعد تلقيه عرضية متقنة من مواطنه غيليرمي ليحول الكرة بقدمه إلا أنها أصابت القائم.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الطائي ونجح لاعبه الزيمبابوي نوليدج موسونا بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 66 بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد مرّان ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشبّاك.

وواصل الطائي هجومه وتمكن لاعبه عبدالعزيز الحرابي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 72 بعدما حول عرضية زميله إبراهيم الزبيدي برأسه في شباك الحارس أحمد الكسار.

وعند الدقيقة 90+5 نجح الزيمبابوي موسونا بتسجيل الهدف الثالث للطائي بعد تلقيه تمريرة من زميله السويسري سيفاس ماليلي ليسدد الكرة في المرمى الخالي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الطائي إلى 16 نقطة ليتقدم للمركز العاشر مؤقتاً، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 15 نقطة ليتراجع للمركز 12.

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