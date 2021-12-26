النصر يتجاوز الحزم ويخطف المركز الرابع

واصل النصر مسلسل انتصاراته بتحقيقه فوزه الثاني على التوالي بعد تغلبه على ضيفه الحزم 2-1، ليصعد للمركز الرابع في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض يوم الأحد في المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للنصر الذي نجح بإنهائه متقدماً بهدف سجله لاعبه خالد الغنّام عند الدقيقة 14 بعدما أكمل تمريرة زميله الكاميروني فنسنت أبو بكر في شباك الحارس داود آل سعيد.

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وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وتمكن مهاجمه الكاميروني أبو بكر بتعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 52 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله سامي النجعي ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

ورد الحزم سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 57 حينما سجّل لاعبه تياغو هدف تقليص الفارق بعد تلقيه تمريرة من زميله الهولندي أولا جون ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

واستعاد النصر أفضليته وأهدر مدافعه سلطان الغنّام فرصة خطيرة بعد تلقيه تمريرة من زميله الأوزبكي ماشاريبوف ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس داود آل سعيد الذي أبعدها بصعوبة.

وكثّف النصر هجومه وكاد لاعبه البرازيلي أنسيلمو أن يسجل الهدف الثالث، حينما ارتقى لعرضية زميله الأرجنتيني بيتي مارتينيز وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس داود آل سعيد الذي أبعدها بصعوبة.

وحاول الحزم العودة للمباراة بعدما فرض سيطرته وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي تصدى لها.

وقبل نهاية بدقيقة أهدر الكاميروني فينسيت أبوبكر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة زميله البرازيلي أنسيلمو لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشبّاك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 23 نقطة ليتقدم للمركز الرابع، وبقي الحزم على رصيده السابق 11 نقطة ليبقى في المركز الأخير.