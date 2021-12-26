في 15 دقيقة.. اتحاد جدة ينتفض ويقلب الطاولة على الاتفاق

واصل اتحاد جدة عروضه القوية بعدما قلب الطاولة على ضيفه الاتفاق، ليحول تأخره بهدفين إلى فوز بالثلاثة ليعزز صدارته، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يوم الأحد في المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الاتحاد بقلب تأخره بهدفين إلى فوز بالثلاثة في المباراة الثانية توالياً، بعد فوزه على الفتح يوم الثلاثاء الماضي بنفس الطريقة في كأس الملك.

مادة اعلانية

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة، حيث كانت البداية الهجومية للاتحاد الذي سجّل هدفاً بعد مرور 18 دقيقة عن طريق مدافعه المصري أحمد حجازي إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وعند الدقيقة 29 ارتكب مدافع الاتحاد زياد الصحافي هفوةً كبيرة حينما منح الاتفاق الهدف الأول بالخطأ في شباك حارسه البرازيلي غروهي.

وواصل الاتفاق هجومه ونجح لاعبه السويدي روبن كواسيون بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 41 بعدما حول عرضية زميله المغربي وليد أزارو بقدمه في شبّاك الاتحاد.

وفي الشوط الثاني انتفض الاتحاد وفرض سيطرته على المباراة ونجح مهاجمه هارون كامارا بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 71 بعدما أكمل عرضية زميله فهد المولد بقدمه في شباك الاتفاق.

وواصل الاتحاد هجومه ونجح مدافعه زياد الصحفي بتعويض خطأه حينما تمكن من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 82 بعدما ارتقى لعرضية زميله البرازيلي برونو هنريكي وحول الكرة برأسه في شباك الحارس الجزائري رايس مبولحي.

وكثّف الاتحاد هجومه وتمكن مهاجمه هارون كامارا بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 85 بعدما حول عرضية زميله البرازيلي رومارينيو بقدمه في شباك الاتفاق.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 29 نقطة ليعزز صدارته وبفارق 4 نقاط عن وصيفه الشباب الذي سيواجه التعاون يوم الاثنين في ختام المرحلة، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 17 نقطة ليبقى في المركز الثامن مؤقتاً.