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الرائد يعمّق جراح أهلي جدة بالخسارة الثالثة على التوالي

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أحمد الزين العويس أهلي جدة الرائد
أحمد الزين سجل هدف المباراة الوحيد

الرائد يعمّق جراح أهلي جدة بالخسارة الثالثة على التوالي

الرياض - فيصل الحربي

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واصل أهلي جدة مسلسل خسائره بعد تلقيه الهزيمة الثالثة توالياً أمام مضيفه الرائد بهدف نظيف يوم الاثنين في المواجهة، التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الأهلي تراجع نتائجه بعد تلقيه خسارته الثالثة على التوالي حيث خسر مباراتيه السابقتين أمام النصر وأبها ليقترب من دائرة الخطر.

وقدّم الرائد أداءً جيداً خاصة في الشوط الأول، حيث نجح بتسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 17 عن طريق لاعبه أحمد الزين.

وواصل الرائد هجومه وسنحت فرصة محققة لمهاجمه المغربي كريم البركاوي الذي تلقى تمريرة من مواطنه محمد فوزير ليسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت القائم.

وفي الشوط الثاني حاول الأهلي العودة للمباراة وأجرى مدربه تغييرين مبكرين بدخول الكرواتي فيليب براداريتش ومحمد مجرشي بدلاً من الثنائي نوح الموسى وعبدالباسط هندي.

ولم تفلح التغييرات التي أجراها الألباني بنسيك هاسي مدرب الأهلي الذي يعيش فترةً صعبة مع فريقه بعد تدهور نتائجه هذا الموسم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 21 نقطة ليتقدم للمركز السادس وبفارق الأهداف عن الهلال صاحب المركز الخامس، وبقي الأهلي على رصيده السابق 15 نقطة ليتراجع للمركز 11 وبفارق 4 نقاط عن متذيلي الترتيب الحزم والتعاون.

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