الشباب يهزم التعاون بثلاثية ويضيق الخناق على المتصدر

واصل الشباب مسلسل انتصاراته بعد فوزه أمام ضيفه التعاون 3-1، ليضيق الخناق على المتصدر اتحاد جدة، يوم الاثنين في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الشباب من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 24 بعد تلقيه تمريرة من زميله متعب الحربي لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

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وانتظر التعاون حتى الدقيقة 33 حينما نجح مدافعه البرازيلي إياغو سانتوس بتسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله الباراغوياني كاكو برأسه في شباك الشباب.

ورد الشباب سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 36 حينما تمكن لاعبه البرازيلي كارلوس جونيور من تسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل عرضية زميله هتّان باهبري بقدمه في شباك التعاون.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد لاعب الشباب حسين القحطاني أن يعزز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثالث حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة.

وفي الشوط الثاني واصل الشباب أفضليته واكتفى بتسجيل الهدف الثالث عن طريق لاعبه هتّان باهبري الذي استثمر تمريرة زميله النيجيري إيغالو وسدد الكرة في مرمى الحارس البرازيلي كاسيو آنغوس.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 29 نقطة ليستعيد المركز الثاني وبفارق نقطة عن اتحاد جدة المتصدر، والذي تبقت لديه مباراة مؤجلة أمام الهلال، وبقي التعاون على رصيده السابق 11 نقطة ليبقى في المركز قبل الأخير بفارق الأهداف عن الحزم متذيل الترتيب.

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