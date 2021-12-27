رفض شكوى النصر ضد سالم الدوسري.. وتغريمه 40 ألف

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم السعودي، يوم الاثنين، شكوى نادي النصر ضد سالم الدوسري، لاعب الهلال، والمتضمنة قيامه باستخدام العنف المفرط والسلوك المشين تجاه لاعب النصر أنسيلمو.

وقالت اللجنة في بيان: رفض الشكوى من الناحية الموضوعية، وكانت اللجنة قد خاطبت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، وفقاً للمادة (133-2-1) من لائحة الانضباط والأخلاق، لمخاطبة حكم المباراة بشأن انتباهه للواقعة من عدمه، وأفاد حكم المباراة بأنه تم الانتباه للواقعة ومراجعتها مع حكام الـ (فار) في حينه، وعدم وجود أي مقصد للعب العنيف، وأنه لا يوجد ما يستدعي لإِشهار البطاقة الحمراء.

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وألزمت الانضباط نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، بعد قيام النادي بنشر "تغريدة" عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، والإساءة للأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما رفضت اللجنة قبول الشكوى التي تقدم بها النصر أيضا ضد إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن اللقاءات الإعلامية والتصريح عبر عدد من البرامج التلفزيونية بخصوص تأجيل مباريات الأندية ومن ضمنها مباراة النصر.

وألزمت اللجنة نادي الفتح بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بعد حصول ستة من لاعبي الفريق على إنذارات أثناء المباراة أمام الاتحاد في دور الـ 16 ضمن كأس الملك، وفرضت غرامة مالية على قدرها 20 ألف ريال، على كل من سعد العفالق، رئيس الفتح، و عمار الدحيم ومراد باتنا، لاعبي الفتح، بعد قيامهم بالأساءة إلى حكم المباراة.