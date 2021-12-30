اتحاد جدة يواجه الباطن.. والفيصلي يستضيف الهلال

يسعى اتحاد جدة لتعزيز صدارته وحسم لقب بطل الشتاء "الرمزي" حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن، في حين يبحث الهلال عن استعادة توازنه حينما يواجه مضيفه الفيصلي، وفي الدمام يستضيف الاتفاق نظيره الفيحاء، ويلتقي الحزم أمام ضيفه الطائي، في افتتاح المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

ونجح الاتحاد بالمحافظة على صدارته بعد فوزه الصعب في المرحلة الماضية أمام ضيفه الاتفاق 3-2.

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ويتطلع الاتحاد لإنهاء الدور الأول وهو متصدراً للترتيب خاصة وأن الفارق بينه وبين وصيفه الشباب هو نقطة وحيدة فقط.

وفي المقابل يأمل الباطن في موصلة حصده للنقاط والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يحاصره حيث يحتل المركز 14 بفارق 3 نقاط عن متذيلي الترتيب التعاون والحزم.

ولم يعرف الباطن طعم الخسائر في آخر 3 مباريات خاضها حيث فاز على التعاون وتعادل أمام الحزم وضمك.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يبحث الهلال عن استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي.

وعانى الهلال من سوء النتائج في مبارياته الأخيرة حيث جمع نقطتين فقط في آخر 4 مباريات.

ولم يعرف الهلال طعم الانتصارات في آخر 4 مباريات خاضها حيث تعادل أمام أبها والفيحاء، وخسر آخر مباراتين له أمام ضيفيه النصر والفتح.

ويدخل الهلال المباراة وهو بالمركز الخامس برصيد 21 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر والذي سيلعب معه في مباراة مؤجلة لم تحدد حتّى الآن.

وفي المقابل لا يختلف وضع الفيصلي كثيراً عن الهلال حيث عانى الفريق من سوء النتائج في آخر مبارياته.

وخسر الفيصلي آخر مبارتين له في الدوري أمام الاتفاق والطائي، وفشل في المحافظة على لقب كأس الملك حينما خسر من أهلي جدة 2-1 في الدور ثمن النهائي.

ويدخل الفيصلي المباراة وهو في المركز 12 برصيد 15 نقطة وبفارق 4 نقاط عن متذيلي الترتيب التعاون والحزم.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يسعى الاتفاق لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف الفيحاء.

ويدخل الاتفاق المباراة وهو بالمركز التاسع برصيد 16 نقطة، في حين يدخل الفيحاء المباراة وهو بالمركز السابع برصيد 20 نقطة.

وفي الرس يحل الطائي ضيفاً ثقيلاً على الحزم الجريح صاحب المركز الأخير.

وقدّم الطائي أداءً مميزاً في آخر مباراتين له حيث فاز على النصر والفيصلي ليتقدم للمركز العاشر برصيد 16 نقطة، في حين يدخل الحزم المباراة وهو بالمركز الأخير برصيد 11 نقطة.