أهلي جدة يصطدم بالشباب في رحلة الهروب من القاع

يسعى أهلي جدة لوضع حد لمسلسل الخسائر حينما يستضيف الشباب في قمة مثيرة، يحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين يتطلع الرائد لمواصلة انطلاقته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها، في المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

وقدّم الأهلي أسوأ موسم له منذ انطلاق دوري المحترفين حيث عانى الفريق من سوء النتائج بعد مرور 14 مرحلة حيث أن الفريق قريب من مناطق الخطر.

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ولم يعرف الأهلي طعم الانتصارات منذ مطلع نوفمبر الماضي حينما حقق آخر فوز له والذي كان على حساب ضيفه الباطن بهدف نظيف.

ويواجه الألباني بينسيك هاسي مدرب الأهلي خطر الإقالة حيث أن الخسارة من أمام الشباب ستعجل من رحيله خاصة بعد الانتقادات الجماهيرية الواسعة والتي تطالب بإقالته.

وفشل الأهلي في جمع أي نقطه في آخر 3 مباريات له حيث خسر من أمام أبها والنصر والرائد ليتراجع للمركز 11 برصيد 15 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن الحزم والتعاون متذيلي الترتيب.

وفي المقابل يدخل الشباب المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق هذا الموسم مع مدربه البرازيلي شاموسكا.

ويبحث الشباب عن مواصلة ملاحقته للمتصدر الاتحاد حيث يفصل بينهما نقطة قبل انطلاق المرحلة 15 من الدوري.

وواصل الشباب مسلسل انتصاراته بعد فوزه المستحق أمام ضيفه التعاون 3-1، ليرفع رصيده لـ28 نقطة ليحافظ على المركز الثاني وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يتطلع الرائد لمواصلة انطلاقته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها.

ونجح الرائد في استعادة نغمة الانتصارات بعد فوزه الثمين أمام ضيفه الأهلي بهدف نظيف في المرحلة السابقة ليرفع رصيده للنقطة 21 ليتقدم للمركز السادس.

وفي المقابل يسعى أبها لاستعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في المرحلتين السابقتين، بالإضافة إلى خروجه من كأس الملك بخسارته الثقيلة أمام الفيحاء بنتيجة 4-صفر.

وتعادل أبها في المرحلتين السابقتين أمام الهلال والفيحاء ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ليبقى في المركز 13.