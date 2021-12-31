.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أهلي جدة يصطدم بالشباب في رحلة الهروب من القاع

  • الخط
بانيغا الشباب الأهلي
مباراة ماضية بين الشباب والأهلي

أهلي جدة يصطدم بالشباب في رحلة الهروب من القاع

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

يسعى أهلي جدة لوضع حد لمسلسل الخسائر حينما يستضيف الشباب في قمة مثيرة، يحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين يتطلع الرائد لمواصلة انطلاقته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها، في المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

وقدّم الأهلي أسوأ موسم له منذ انطلاق دوري المحترفين حيث عانى الفريق من سوء النتائج بعد مرور 14 مرحلة حيث أن الفريق قريب من مناطق الخطر.

ولم يعرف الأهلي طعم الانتصارات منذ مطلع نوفمبر الماضي حينما حقق آخر فوز له والذي كان على حساب ضيفه الباطن بهدف نظيف.

ويواجه الألباني بينسيك هاسي مدرب الأهلي خطر الإقالة حيث أن الخسارة من أمام الشباب ستعجل من رحيله خاصة بعد الانتقادات الجماهيرية الواسعة والتي تطالب بإقالته.

وفشل الأهلي في جمع أي نقطه في آخر 3 مباريات له حيث خسر من أمام أبها والنصر والرائد ليتراجع للمركز 11 برصيد 15 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن الحزم والتعاون متذيلي الترتيب.

وفي المقابل يدخل الشباب المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق هذا الموسم مع مدربه البرازيلي شاموسكا.

ويبحث الشباب عن مواصلة ملاحقته للمتصدر الاتحاد حيث يفصل بينهما نقطة قبل انطلاق المرحلة 15 من الدوري.

وواصل الشباب مسلسل انتصاراته بعد فوزه المستحق أمام ضيفه التعاون 3-1، ليرفع رصيده لـ28 نقطة ليحافظ على المركز الثاني وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يتطلع الرائد لمواصلة انطلاقته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها.

ونجح الرائد في استعادة نغمة الانتصارات بعد فوزه الثمين أمام ضيفه الأهلي بهدف نظيف في المرحلة السابقة ليرفع رصيده للنقطة 21 ليتقدم للمركز السادس.

وفي المقابل يسعى أبها لاستعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في المرحلتين السابقتين، بالإضافة إلى خروجه من كأس الملك بخسارته الثقيلة أمام الفيحاء بنتيجة 4-صفر.

وتعادل أبها في المرحلتين السابقتين أمام الهلال والفيحاء ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ليبقى في المركز 13.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هذا ما قالته سمية الألفي عن معاناتها مع سرطان الثدي هذا ما قالته سمية الألفي عن معاناتها مع سرطان الثدي
سُجن بسبب المخدرات.. ماذا حلّ ببطل Home Alone وكيف تغيرت ملامحه؟ سُجن بسبب المخدرات.. ماذا حلّ ببطل Home Alone وكيف تغيرت ملامحه؟
الأكثر قراءة
الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين
شاهد.. حارس لملكة بريطانيا يطرح ويبعد طفلا عن طريقه بقدميه شاهد.. حارس لملكة بريطانيا يطرح ويبعد طفلا عن طريقه بقدميه
"مرض مزدوج".. إسرائيل تسجل أول إصابة بـ" فلورونا "
بث مباشر وفيديوهات جديدة تكشف صدمة بواقعة بث مباشر وفيديوهات جديدة تكشف صدمة بواقعة "ارحمني يا وائل"
فيديو مرعب.. عراقي يقتل 18 من أسرته بالرصاص في الرأس بينهم 12 طفلاً فيديو مرعب.. عراقي يقتل 18 من أسرته بالرصاص في الرأس بينهم 12 طفلاً
"يمكن سماعه قبل الشعور به".. أبرز أعراض كورونا أوميكرون
قبل أن تذهب
تمديد فترة الحكم الانتقالي للعسكر في مالي إلى 5 سنوات
تمديد فترة الحكم الانتقالي للعسكر في مالي إلى 5 سنوات
اكتشف المزيد