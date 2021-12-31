الشباب يطمح لمواصلة تفوقه على أهلي جدة

يسعى الشباب لتأكيد تفوقه أمام أهلي جدة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً عليه يوم السبت، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"،. في قمة مواجهات المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الشباب في التفوق بمواجهاته أمام الأهلي في آخر موسمين حيث كانت الكفة تميل للأخير من خلال مواجهاتهما المباشرة منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي.

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والتقى الفريقان منذ انطلاق موسم دوري المحترفين موسم 2008-2009 ، في 26 لقاء انتصر الشباب في 9 مباريات وخسر 8 مباريات وتعادلا في 9 مباريات.

ودائماً ما تشهد مبارياتهما إثارةً كبيرة حيث كانت الكفة متساوية بين الفريقين في أحيان كثيرة إلى أن نجح الشباب بترجيح كفته في آخر موسمين.

ويملك الشباب أطول سلسلة عدم خسارة في مواجهاته أمام الأهلي بدوري المحترفين والتي وصلت إلى 8 مباريات متتالية منذ عام 2008 حتى عام 2012.

في حين سجّل الأهلي أكبر النتائج في كلاسيكو الشباب حيث نجح بالفوز عليه 5-2 في عام 2017، واكتسحه برباعية نظيفة في عام 2019.

وعلى مستوى التسجيل نجح الأهلي بتسجيل 41 هدفاً في مواجهاته أمام الشباب الذي سجّل 36 هدفاً في شباك الأهلي بمبارياتهما 26 السابقة.

ويتصدر السوري عمر السومة ترتيب هدافي الكلاسيكو بتسجيله 10 أهداف، في حين يعتبر مهاجم الشباب السابق ناصر الشمراني الأكثر تهديفاً في الأهلي بتسجيله 6 أهداف.

وفي مبارياتهما بجدة التقى الفريقان في 12 مباراة سابقة حيث كانت الأفضلية للأهلي الذي فاز في 4 مباريات وتعادلا في 6 مباريات وفاز الشباب بمباراتين.