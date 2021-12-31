الهلال يقلب النتيجة على الفيصلي

استعاد الهلال نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب أمام مضيفه الفيصلي 3-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في حين اقتنص الاتفاق نقطةً ثمينة بعد تعادله أمام ضيفه الفيحاء 1-1، في المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وكان الهلال قريباً من تلقي خسارته الثالثة توالياً حيث كان متأخراً بثنائية نظيفة إلا أنه نجح بقلب الطاولة في الشوط الثاني.

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وقدّم الفيصلي أداءً مميزاً في الشوط الأول حيث نجح بافتتاح التسجيل بعد مرور 6 دقائق عن طريق مدافعه البرازيلي رافائيل سيلفا الذي حول عرضية مواطنه غيليرمي بقدمه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وفي الشوط الثاني واصل الفيصلي أفضليته وتمكن لاعبه الفرنسي رومان آمالفينتو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 48 بعد تلقيه تمريرة من زميله جوليو تافاريس لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وحاول الهلال العودة للمباراة وتمكن مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 55 عن طريق ركلة جزاء.

وواصل الهلال هجومه ونجح لاعبه سالم الدوسري بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 59 بعدما سدد كرةً قوية استقرت في شباك الحارس أحمد الكسار.

وكثّف الهلال هجومه وتمكن مهاجمه الفرنسي غوميز من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 79 بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله المالي موسى ماريغا ليضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 24 نقطة ليتقدم للمركز الرابع مؤقتاً، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 15 نقطة ليتراجع للمركز 12 مؤقتاً.

وعلى ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام اقتنص الاتفاق نقطةً ثمينة بعد تعادله أمام ضيفه الفيحاء 1-1.

وتقدم الفيحاء عند الدقيقة 33 عن طريق مهاجمه مالك عبدالمنعم، ونجح الاتفاق بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 84 عن طريق لاعبه التونسي نعيم السليتي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 21 نقطة ليتقدم للمركز السادس مؤقتاً، وارتفع رصيد الاتفاق إلى 17 نقطة ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً.