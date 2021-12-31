قبل مواجهة النصر.. 21 إصابة جديدة بكورونا في الفتح

أعلن نادي الفتح، يوم الجمعة، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف فريقه بين لاعبين وجهاز فني قبل مواجهة النصر يوم السبت في المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأكد غياب 14 لاعباً جديداً عن مواجهة النصر بسبب إصابتهم بفيروس كورونا وهم: المغربي مراد باتنا والجزائري سفيان بن دبكة والحارس الأوكراني ماكسيم كوفال وعمّار الدحيم وعبدالله اليوسف والنرويجي غوستاف ويكهايم والحارس وليد العنزي ونواف بوشل وزياد الجري وماجد كنبه ومنذر النخلي وعثمان العثمان وخالد كمال ونواف القرني، بالإضافة إلى 7 حالات للجهاز الفني والطبي والاداري.

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وكان الفتح قد أعلن قبل مواجهة الهلال الماضية عن إصابة عن 6 لاعبين والذين تأكد غيابهم عن مواجهة النصر وهم: قاسم لاجامي وتوفيق بوحيمد وحسن الحبيب وصالح النشمي وايفان سانتيني ومروان سعدان.

ونجح الفتح بتحقيق فوز ثمين أمام مضيفه الهلال 3-2 في المرحلة السابقة على الرغم من غياب 8 لاعبين بسبب فيروس كورونا وبسبب الايقاف ليرفع رصيده الى 16 نقطة متقدماً للمركز الثامن.