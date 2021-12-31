هاسي يسعى لتأكيد تفوقه على الشباب

يتطلع الألباني بينسيك هاسي لمواصلة تفوقه أمام الشباب، في حين يبحث البرازيلي شاموسكا عن ترجيح كفته أمام أهلي جدة، حينما يلتقي الفريقان على ملعب الجوهرة المشعة، في قمة مواجهات المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

ويملك الألباني هاسي سجلاً مميزاً في مبارياته أمام الشباب حيث سبق وأن التقى أمامهم في 6 مباريات حينما كان مدرباً للرائد في المواسم الثلاثة السابقة.

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وواجه الشباب صعوبات كبيرة في مواجهات الرائد حينما كان يدربه الألباني هاسي حيث حقق انتصارا وحيدا وتلقى خسارتين وتعادلا في 3 مباريات.

ولم يعرف المدرب الألباني هاسي طعم الخسارة أمام الشباب في أول 5 مباريات خاضها أمام أبيض العاصمة حيث تعادلا ذهاباً وإياباً في موسمه الأول 2018-2019.

وفي الموسم الذي يليه حقق الرائد بقيادة مدربه هاسي الفوز على الشباب ذهاباً وإياباً حيث انتصر في الرياض 4-3، وفي القصيم 2-1.

وفي الموسم الماضي تعادلا ذهاباً في القصيم 2-2 وخسر هاسي مع الرائد لأول مرة أمام الشباب بنتيجة 4-1.

وفي المقابل يملك البرازيلي بيركليس شاموسكا مدرب الشباب مسيرةً متوازنة في مواجهاته أمام أهلي جدة حينما كان مدرباً للفيصلي في الموسمين الماضيين.

وخاض البرازيلي شاموسكا 4 مباريات أمام الأهلي حينما كان مدرباً للفيصلي في الموسمين الماضيين، حيث انتصر في مواجهتين وخسر مواجهتين.