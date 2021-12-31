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هدف كمارا "القاتل" ينقذ اتحاد جدة من فخ الباطن

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الاتحاد الباطن
من لقاء الاتحاد والباطن

هدف كمارا "القاتل" ينقذ اتحاد جدة من فخ الباطن

الرياض - فيصل الحربي

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واصل اتحاد جدة تألقه بعد فوزه القاتل أمام مضيفه الباطن بنتيجة 3-2، ليعزز صدارته، في افتتاح المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وواصل الاتحاد انتصاراته في الوقت القاتل للمباراة الثالثة توالياً، حيث فاز على الفتح في كأس الملك وعلى الاتفاق بالمرحلة السابقة بنفس النتيجة.

وقدّم الباطن أداءً مميزاً حيث نجح بافتتاح التسجيل بعد مرور 6 دقائق عن طريق مدافعه البرازيلي ماوريسيو انتونيو الذي أكمل تمريرة زميله الأنغولي فابيو آبرو في شباك الاتحاد.

ورد الاتحاد سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 8 حينما سجّل لاعبه عبدالعزيز البيشي هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله حمدان الشمراني بقدمه في شباك الباطن.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه البرازيلي رومارينيو الذي حول عرضية مواطنه كورنادو برأسه إلا أنها وجدت الحارس الأوروغوياني مارتن كومبانيا الذي تصدى لها.

وكثّف الاتحاد هجومه ونجح بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 72 عن طريق مدافع الباطن محمد ناجي الذي حول الكرة برأسه بالخطأ في شباك فريقه.

وعند الدقيقة 83 تمكن الهولندي محمد رايحي لاعب الباطن بتسجيل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس البرازيلي غروهي.

وكثّف الاتحاد هجومه ونجح مهاجمه هارون كمارا بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 90+3 حينما أكمل تمريرة زميله المصري أحمد حجازي في شباك الباطن.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 32 نقطة ليتصدر الترتيب بفارق 4 نقاط عن وصيفه الشباب الذي سيلاقي أهلي جدة السبت في ختام المرحلة 15، وبقي الباطن على رصيده السابق 14 ليبقى في المركز 14 مؤقتاً.

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