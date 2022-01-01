.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التعاون يضمّد جراحه بثلاثية في شباك ضمك

  • الخط
التعاون
التعاون رفع رصيده إلى 14 نقطة

التعاون يضمّد جراحه بثلاثية في شباك ضمك

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

أوقف التعاون مسلسل الخسائر بعدما اكتسح ضيفه ضمك بثلاثية نظيفة في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يوم السبت في المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح التعاون بالعودة من جديد لسكة الانتصارات التي غابت عن الفريق في الثلاث مباريات السابقة حيث خسر من الباطن والشباب وتعادل أمام الفيحاء.

وشهدت المباراة أفضلية للتعاون الذي نجح بافتتاح التسجيل بعد مرور 18 دقيقة عن طريق لاعبه المولدوفي هنريكي لوفانور.

وعاد المولدوفي لوفانور ونجح بتسجيل الهدف الثاني للتعاون عند الدقيقة 65، ليختتم زميله كاكو الأهداف بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 14 نقطة ليتقدم للمركز 14، وبقي ضمك على رصيده السابق 26 نقطة ليبقى في المركز الثالث مؤقتاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أخيراً.. الكشف عن تأثير كورونا أوميكرون على الرئتين أخيراً.. الكشف عن تأثير كورونا أوميكرون على الرئتين
أفضل مشروب لمحاربة الشيخوخة وإعادة الزمن للوراء.. ولكن! أفضل مشروب لمحاربة الشيخوخة وإعادة الزمن للوراء.. ولكن!
الأكثر قراءة
أخيراً.. الكشف عن تأثير كورونا أوميكرون على الرئتين أخيراً.. الكشف عن تأثير كورونا أوميكرون على الرئتين
السعودية.. تسجيل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ نحو 5 أشهر السعودية.. تسجيل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ نحو 5 أشهر
أفضل مشروب لمحاربة الشيخوخة وإعادة الزمن للوراء.. ولكن! أفضل مشروب لمحاربة الشيخوخة وإعادة الزمن للوراء.. ولكن!
3 وصفات طبيعية لتخفيض الكوليسترول 3 وصفات طبيعية لتخفيض الكوليسترول
بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج
شاهد.. سعودي يضرب نساء في تبوك قبل اعتقاله شاهد.. سعودي يضرب نساء في تبوك قبل اعتقاله
قبل أن تذهب
القوات المشتركة تحرز تقدما كبيرا في شبوة باليمن
القوات المشتركة تحرز تقدما كبيرا في شبوة باليمن
اكتشف المزيد