التعاون يضمّد جراحه بثلاثية في شباك ضمك

أوقف التعاون مسلسل الخسائر بعدما اكتسح ضيفه ضمك بثلاثية نظيفة في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يوم السبت في المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح التعاون بالعودة من جديد لسكة الانتصارات التي غابت عن الفريق في الثلاث مباريات السابقة حيث خسر من الباطن والشباب وتعادل أمام الفيحاء.

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وشهدت المباراة أفضلية للتعاون الذي نجح بافتتاح التسجيل بعد مرور 18 دقيقة عن طريق لاعبه المولدوفي هنريكي لوفانور.

وعاد المولدوفي لوفانور ونجح بتسجيل الهدف الثاني للتعاون عند الدقيقة 65، ليختتم زميله كاكو الأهداف بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 14 نقطة ليتقدم للمركز 14، وبقي ضمك على رصيده السابق 26 نقطة ليبقى في المركز الثالث مؤقتاً.