النيران الصديقة تمنح أبها نقاط الرائد

استعاد أبها نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب أمام ضيفه الرائد بهدف نظيف، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يوم السبت في المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل أبها مسلسل حصده للنقاط في المباراة الرابعة على التوالي حيث نجح بجمع 8 نقاط بفوزه على أهلي جدة والرائد وتعادل أمام الهلال والفيحاء.

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وشهدت المباراة أفضلية لأبها الذي وضحت رغبته بالتسجيل مبكراً وكان قريباً من ذلك حينما تلقى مهاجمه التونسي سعد بقير تمريرة أمام المرمى من زميله الصربي ماتيتش ليسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم.

وفي الشوط الثاني واصل أبها هجومه وكاد مهاجمه صالح العمري أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله سعد بقير ليسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت القائم.

وعند الدقيقة 62 تكفل البرازيلي رينيه سانتوس مدافع الرائد بتسجيل هدف أبها الوحيد بعدما حول عرضية الهولندي ميتشيل تي فريدي بقدمه بالخطأ في شباك فريقه.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها إلى 18 نقطة ليتقدم للمركز التاسع، وبقي الرائد على رصيده السابق 21 ليتراجع في المركز السابع.