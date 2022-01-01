انتصار مثير للشباب على أهلي جدة

واصل الشباب مسلسل انتصاراته بعد فوزه أمام مضيفه أهلي جدة 4-3، في قمة مثيرة احتضنها ستاد الأمير عبدالله الفيصل يوم السبت في ختام الدور الأول لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة وتقلبات خلال مجرياتها حيث بدأ الشباب بقوة ونجح بتسجيل هدف السبق بعد مرور 16 دقيقة عن طريق مهاجمه النيجيري أوديون إيغالو الذي حول عرضية زميله البرازيلي باولينيو بقدمه في شباك الأهلي.

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وواصل الشباب هجومه ونجح قائده الأرجنتيني إيفر بانيغا بتعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 18 بعدما تلاعب بدفاع الأهلي وسدد الكرة في شباك الحارس محمد العويس.

وحاول الأهلي العودة سريعاً وأهدر مهاجمه هيثم عسيري هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله الكرواتي فيليب براداريتش إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وواصل الأهلي هجومه ونجح مهاجمه هيثم عسيري بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 39 بعدما حول عرضية زميله المقدوني أليوسكي برأسه في شباك الشباب.

وكثّف الاهلي هجومه ونجح لاعب المقدوني أليوسكي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيق 41 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي هجومه ونجح لاعبه عبدالرحمن غريب بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 52 بعدما أكمل تمريرة زميله محمد مجرشي بقدمه في مرمى الحارس فواز القرني.

وفرض الشباب سيطرته وانتظر حتى الدقيقة 71 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه هتّان باهبري الذي حول عرضية زميله فواز الصقور بقدمه في شباك الحارس محمد العويس.

ولم يتوقف هجوم الشباب وتمكن مهاجمه النيجيري إيغالو بتسجيل هدف الفوز لفريقه عند الدقيقة 73 بعد تلقيه تمريرة من زميله الأرجنتيني بانيغا ليتلاعب بدفاع الاهلي ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 31 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق نقطة عن المتصدر اتحاد جدة، وبقي الأهلي على رصيده السابق 15 نقطة ليتراجع للمركز 12.