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تاليسكا يقتنص نقاط الفتح ويصعد بالنصر إلى المركز الثالث

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تاليسكا
تاليسكا سجل هدف المباراة الوحيد

تاليسكا يقتنص نقاط الفتح ويصعد بالنصر إلى المركز الثالث

الرياض - فيصل الحربي

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واصل النصر مسلسل انتصاراته بعد فوزه الصعب أمام مضيفه الفتح بهدف نظيف، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأحد.

وقدّم الفتح أداءً مميزاً في الشوط الأول حيث مالت الأفضلية له وسنحت له فرصة مبكرة للاعبه أحمد الجعيدي الذي تلقى تمريرة من زميله البيروفي كريستيان كويفا ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله.

وواصل الفتح هجومه وأهدر مهاجمه فراس البريكان هدفاً محققاً عقب تلقيه عرضية من زميله علي الجاسم ليحول الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 42 اضطر الفتح لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه المغربي مروان سعدان بسبب دخوله العنيف على الكاميروني فنسنت أبوبكر مهاجم النصر.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر الكاميروني فينسيت أبوبكر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله خالد الغنّام ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس باسل البحراني الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وكاد لاعبه البرازيلي تاليسكا أن يسجل الهدف الأول بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس باسل البحراني الذي أبعدها بصعوبة.

وكثّف النصر هجومه وسنحت فرصة محققة لمدافعه الأرجنتيني فونيس موري الذي تلقى عرضية من زميله عبدالاله العمري وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس المتألق باسل البحراني الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 75 نجح البرازيلي تاليسكا لاعب النصر بتسجيل هدف الفوز لفريقه بعدما أكمل تمريرة زميله أبوبكر بقدمه في شباك الفتح.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 26 نقطة ليتقدم للمركز الثالث وبفارق الأهداف عن ضمك صاحب المركز الرابع، وبقي الفتح على رصيده السابق 16 نقطة ليتراجع للمركز 11 مؤقتاً.

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