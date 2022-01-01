نقل مباراة السوبر السعودي إلى "الملز"

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن نقل مباراة كأس السوبر بين فريقي الهلال والفيصلي إلى ستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" بالرياض، بدلا من إقامتها في ملعب الملك فهد الدولي.

وأوضح الاتحاد عبر بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، أن قرار نقل المباراة جاء من أجل ضمان جاهزية ملعب الملك فهد الدولي، لاحتضان مباريات كأس السوبر الإسباني والتي تقام في السعودية في الفترة من 12 وحتى 16 يناير المقبل.

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وأضاف أن المباراة ستقام في موعدها المحدد لها وهو يوم السادس من يناير المقبل.

ويخوض الهلال المباراة بصفته حامل لقب بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، فيما يخوض الفيصلي المباراة بعدما توج بلقب كأس الملك في الموسم ذاته، عقب تغلبه على التعاون 3 - 2 في مايو الماضي.